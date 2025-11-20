Войти
ИноСМИ

"Чрезвычайно опасный акт": Великобритания пригрозила уничтожить Россию (The Sun, Великобритания)

189
0
0
Министр обороны Великобритании Джон Хили
Министр обороны Великобритании Джон Хили.
Источник изображения: © AP Photo / Thomas Krych

The Sun: Лондон готов ответить "ударом" в случае военной эскалации с Россией

Великобритания готова ответить ударом в случае военной эскалации с Россией, передает слова Джона Хили The Sun. Также министр обороны королевства отметил, что Лондон должен усилить оборону, поскольку мир вступил в эпоху "жесткой силы".

Джек Элсом (Jack Elsom)

Российское разведывательное судно ослепляло лазерами пилотов Королевских ВВС и до сих пор выполняет миссию у побережья Британии.

Министр обороны Джон Хили назвал происходящие "чрезвычайно опасным актом" и предупредил, что Великобритания "готова" ответить ударом, если провокации повторятся.

На пресс-конференции на Даунинг-стрит он сообщил, что судно "Янтарь" является разведывательным кораблем и находится к северу от Шотландии.

Министр от Лейбористской партии предупредил: "Наш сигнал России таков: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если „Янтарь“ направится на юг на этой неделе, мы готовы".

Это уже второй заход корабля в британские воды за год, его цель —слежка за нашими подводными кабелями и инфраструктурой.

По словам господина Хили, "Янтарь" рассчитан на ведение наблюдения в мирное время и диверсий — в военное.

Хили добавил, что Великобритания должна "усилить" оборону в "новую эпоху жесткой силы".

Он заявил: "Наш мир меняется. Он менее предсказуем. Он более опасен. И только за последний год мы видели, как война между Израилем и Ираном поставила Ближний Восток на грань пропасти, как вспыхнул вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, как Путин еще сильнее эскалировал свой конфликт против Украины. И в этом же году мы видели, как европейское небо терзали беспилотники, как число вторжений в воздушное пространство НАТО удвоилось и как на систему обороны Великобритании пришлось 90 тысяч кибератак (Россия не имеет отношения к нарушению воздушного пространства стран НАТО и к кибератакам на Великобританию — прим. ИноСМИ). Это новая эпоха угроз. Она требует новых методов обороны — эпоха жесткой силы, сильных союзников и уверенной дипломатии. И по мере роста угроз Британия должна становиться сильнее, и мы это делаем".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Индия
Иран
Пакистан
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 15:55
  • 11544
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 15:43
  • 6
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 20.11 15:22
  • 5
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ