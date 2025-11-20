The Sun: Лондон готов ответить "ударом" в случае военной эскалации с Россией

Великобритания готова ответить ударом в случае военной эскалации с Россией, передает слова Джона Хили The Sun. Также министр обороны королевства отметил, что Лондон должен усилить оборону, поскольку мир вступил в эпоху "жесткой силы".

Джек Элсом (Jack Elsom)

Российское разведывательное судно ослепляло лазерами пилотов Королевских ВВС и до сих пор выполняет миссию у побережья Британии.

Министр обороны Джон Хили назвал происходящие "чрезвычайно опасным актом" и предупредил, что Великобритания "готова" ответить ударом, если провокации повторятся.

На пресс-конференции на Даунинг-стрит он сообщил, что судно "Янтарь" является разведывательным кораблем и находится к северу от Шотландии.

Министр от Лейбористской партии предупредил: "Наш сигнал России таков: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если „Янтарь“ направится на юг на этой неделе, мы готовы".

Это уже второй заход корабля в британские воды за год, его цель —слежка за нашими подводными кабелями и инфраструктурой.

По словам господина Хили, "Янтарь" рассчитан на ведение наблюдения в мирное время и диверсий — в военное.

Хили добавил, что Великобритания должна "усилить" оборону в "новую эпоху жесткой силы".

Он заявил: "Наш мир меняется. Он менее предсказуем. Он более опасен. И только за последний год мы видели, как война между Израилем и Ираном поставила Ближний Восток на грань пропасти, как вспыхнул вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, как Путин еще сильнее эскалировал свой конфликт против Украины. И в этом же году мы видели, как европейское небо терзали беспилотники, как число вторжений в воздушное пространство НАТО удвоилось и как на систему обороны Великобритании пришлось 90 тысяч кибератак (Россия не имеет отношения к нарушению воздушного пространства стран НАТО и к кибератакам на Великобританию — прим. ИноСМИ). Это новая эпоха угроз. Она требует новых методов обороны — эпоха жесткой силы, сильных союзников и уверенной дипломатии. И по мере роста угроз Британия должна становиться сильнее, и мы это делаем".