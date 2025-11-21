«Первая в мире подлодка пятого поколения»: Saab раскрыла подробности об A26

Источник изображения: topwar.ru

Шведский концерн Saab раскрыл ряд подробностей о подводной лодке A26, назвав её «первой в мире субмариной пятого поколения». Хотя прежде следовало бы дождаться её появления «в железе»: строительство первой серии из двух ПЛ значительно затянулось – головная Blekinge, заложенная в 2015 году, всё ещё не спущена на воду, а к изготовлению второй Skåne вовсе не приступали.

Согласно утверждениям Saab, разработанная для операций в Балтийском море, мелководной акватории со сложными акустическими условиями, A26 имеет комплексную защиту от обнаружения, достигаемую за счёт подавления акустических, магнитных, радиолокационных, электрических, инфракрасных и визуальных сигнатур.

Геометрия корпуса и внешнее покрытие снижают мощность отраженного сигнала без ущерба для гидродинамической эффективности, а адаптивная система размагничивания минимизирует магнитные излучения. Электрические сигнатуры контролируются за счёт усовершенствованной системы защиты от коррозии и автоматического регулирования поля.

ВНЭУ использует запасы жидкого кислорода и дизельного топлива, сгорающие в герметичном цикле с минимальным уровнем вибрации и шума. По сравнению с другими типами ВНЭУ, в частности, работающими на топливных элементах, двигатель Стирлинга более экономичен, прост в обслуживании и совместим с модульной модернизацией.

A26 имеет в носовой части корпуса терминал для перемещения грузов и различного оборудования. За счёт этого на её борту смогут разместиться беэкипажные подводные аппараты, средства для доставки пловцов и спецназ. A26 способна залечь на морском дне, обходясь без внешних цистерн, что стало возможным благодаря прочному, устойчивому к давлению корпусу. X-образное расположение руля обеспечивает повышенную манёвренность в ограниченном пространстве или на мелководье.

A26 оснащена системами радиоэлектронного наблюдения и связи, способными собирать, классифицировать и передавать данные при активном участии ИИ в ходе их обработки. Субмарина способна вести «подводную информационную войну», которая включает в себя как работу с каналами связи противника, так и защиту подводной инфраструктуры.

Водоизмещение A26 составляет 1925 т в надводном положении и 2100 т в подводном, длина 66,1 м, ширина 6,75 м, осадка 6 м. Силовая установка состоит из 2 дизель-электрических двигателей и 4 установок Kockums MkV V4-275R Stirling AIP, обеспечивающих работу одновального гребного привода. Автономность в подводном положении составляет до 45 дней, при этом 18 дней она может работать исключительно на ВНЭУ. Скорость в подводном положении достигает 6 узлов на ВНЭУ или 11 на дизельной тяге. Стандартный экипаж состоит из 17–26 чел., а при наличии спецназа до 35 чел.

Вооружение включает четыре 533-мм ТА, способных применять тяжёлые Torped 62 или Torped 63, и два 400-мм ТА для лёгких Torped 47 (SLWT). Модульная система полезной нагрузки позволяет использовать крылатые ракеты или донные боеприпасы.

Гидроакустический комплекс включает в себя носовые и бортовые антенные решетки Atlas Elektronik, гидроакустические решетки для перехвата высокочастотных сигналов, гидролокатор для поиска мин Kongsberg SA9510S и оптронные мачты Safran Serie 30 для наблюдения за водной поверхностью.

A26 имеет несколько экспортных конфигураций. Версия Oceanic является базовой моделью и предназначена для дальнего патрулирования, рассчитанного на более чем 30 дней пребывания под водой. Вариант Pelagic оптимизирован для береговой обороны, длина ПЛ составляет 50 м, а автономность 20 дней. Модификация Extended Range имеет длину более 80 м, автономность более 50 дней, а дальность хода превышает 10 тыс. морских миль. Также предлагается экспедиционный вариант C71 для операций на расстоянии более 13 тыс. миль.