Беспилотный истребитель Anduril YFQ-44A завершил первый испытательный полет

Anduril YFQ-44A

Американский оборонный подрядчик Anduril Industries (автономные боевые системы, кибербезопасность, робототехника, ИИ) совместно с ВВС США разработал и приступил к испытаниям полуавтономного истребителя YFQ-44A, предназначенного для завоевания господства в воздухе в будущих конфликтах. От концепции до первого испытательного полета им потребовалось всего 556 дней.

YFQ-44A — это дозвуковой летательный аппарат со взлетной массой 2270 кг и стреловидным крылом, оснащенный турбовинтовым двигателем Williams FJ44-4M. Поскольку в будущих войнах ему, вероятно, будет противостоять равный по характеристикам противник, победы над ним YFQ-44A сможет достичь за счет нескольких факторов — концепции «верного ведомого» БПЛА, работающего в связке с пилотируемой авиацией, повышенной автономности и относительно низкой стоимости дронов. Ведущими в военных миссиях для него станут истребители 5-го поколения F-22 или F-35. Предполагается и автономное использование YFQ-44A. Повышение автономности будет достигнуто с помощью находящегося в разработке боевого авиационного комплекса с программной системой, способной самостоятельно обрабатывать полученную информацию, идентифицировать цели, а также эффективно выполнять ударные задачи в автономном режиме. Снижение цены станет возможным за счет развития производственных мощностей, унификации оборудования, проработки цепочки поставок компонентов и специализации вариантов БПЛА для выполнения конкретных задач.

Александр Агеев

