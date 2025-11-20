Войти
ТАСС

Алаудинов: ВСУ нанесли имиджевый удар по производителю ракет ATACMS

619
0
+1
С-400
С-400.
Источник изображения: Максим Блинов/РИА Новости

Российские "зенитные комплексы С-400 являются очень мощной системой, которую пройти эти ракеты не могут", отметил командир спецназа "Ахмат" МО РФ

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уничтожение российскими зенитными ракетными комплексами американских ATACMS, которыми ВСУ пытались ударить по Воронежу, бьет по производителю этих ракет. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Я так думаю, что они давно хотели нанести этот удар вглубь России. Очень большой плюс для нас заключается в том, что эти хваленые ракеты ATACMS были сбиты все, не достигнув цели. Таким образом, мы уже показали, что наши зенитные комплексы С-400 являются очень мощной системой, которую пройти эти ракеты не могут. Поэтому, я так думаю, что таким образом украинцы нанесли имиджевый удар по производителю этих ракет, и в данном случае, мне кажется, их вряд ли похвалят", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
