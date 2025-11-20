Войти
ТАСС

Мерц: ФРГ "делает все", чтобы Украина получила больше дальнобойных ракет

546
0
0
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц AP Photo/ Ebrahim Noroozi
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц AP Photo/ Ebrahim Noroozi.
Источник изображения: © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

Канцлер Германии отметил, что Берлин ранее договорился с Киевом о реализации совместных проектов по производству дальнобойного оружия

БЕРЛИН, 19 ноября. /ТАСС/. Германия "делает все", чтобы обеспечить оснащение Украины дальнобойными ракетами. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине.

В ходе мероприятия, трансляция которого велась на сайте правительства ФРГ, Мерц напомнил, что власти Германии ранее договорились с Киевом о реализации совместных проектов по производству дальнобойного оружия. "Украинская армия будет оснащена такими боевыми системами. Мы договорились, что о деталях не будем больше говорить публично, поскольку считаем, что должна существовать определенная неясность по отношению к российской стороне", - отметил он.

Канцлер также ушел от ответа на вопрос журналистов о поставках Украине ракет Taurus. "Я могу лишь сказать, что мы делаем все, что можем, чтобы оснастить украинскую армию системами, которые имеют соответствующую дальнобойность. И этого будет больше в ближайшие недели и месяцы, если станет необходимо, вплоть до производства таких систем на самой Украине", - указал Мерц.

Предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) категорически исключал поставки Taurus, поскольку опасался втягивания ФРГ к конфликт на Украине. Мерц во время предвыборной борьбы в Германии высказывался за предоставление Киеву этих ракет, но, став главой правительства, открестился от подобного шага.

Россия не единожды указывала, что удары дальнобойным оружием осуществляются не Киевом, а западными странами, чьи специалисты производят наведение на цели. Как неоднократно отмечал президент России Владимир Путин, никакие поставки даже самого современного западного оружия Украине не изменят ситуацию на поле боя. В сентябре посол России в ФРГ Сергей Нечаев предупредил, что возможное предоставление Берлином Киеву Taurus будут означать "новое качество" в российско-германских отношениях. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Швеция
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 15:55
  • 11544
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 15:43
  • 6
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 20.11 15:22
  • 5
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ