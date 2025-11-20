«Вся территория страны». Почему «серая зона» СВО постоянно расширяется?

Полковник Ходаренок: понятие «тыл» перестало существовать в ходе СВО

В начале СВО линия боевого соприкосновения на Украине представляла собой узкую полосу земли, однако из-за повсеместного применения беспилотников «серая зона» стала увеличиваться и, по оценкам некоторых экспертов, уже достигает в ширину десятки километров и продолжает расширяться. Почему так происходит и остался ли еще «тыл», рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Совершенствование конструкций и боевого применения БЛА привели к тому, что понятие «передний край» практически нивелировалось в ходе СВО и образовались обширные «серые зоны», которые достигают до 20 км в глубину от ЛБС и продолжают стремительно расширяться. Об этом пишет издание Politico.

Дальность применения БЛА (FPV-дронов) постоянно растет и уже достигает несколько десятков километров (с ближайшей перспективой существенного увеличения), что делает возможным их боевое применение для контрбатарейной борьбы, поражения коммуникаций, вторых эшелонов противника и изоляции района боевых действий, считает директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

По его мнению, в дальнейшем следует ожидать перехода к групповым и роевым решениям, включая возможность управления значительными группами БЛА одним оператором, создание БЛА с программно-аппаратным блоком, позволяющим применять поражающие средства без участия оператора.

Как пишет Politico, боевые действия на Украине больше не напоминают позиционную войну времен Первой мировой — беспилотники стерли сплошную линию фронта, создав сплошную зону поражения. Небо над полями сражений теперь заполнено БЛА.

Некоторые из них оснащены камерами и тепловизорами, другие — средствами поражения; некоторые просто лежат на земле рядом с тропинками и дорогами, пока проходящий солдат или проезжающий автомобиль не активирует их.

В результате образуется серая зона хаоса, простирающаяся примерно на 20 км от линии фронта, где беспилотники охотятся за солдатами, раненых оставляют умирать, потому что их очень трудно эвакуировать, а запасы боеприпасов, продовольствия и воды практически невозможно доставить к войскам.

Радиус боевого применения БЛА противоборствующих сторон находится в настоящее время в пределах тактической зоны обороны (ТЗО) и уже приближается к границам оперативной зоны обороны (ОЗО).

Что такое «тыл»?

Однако огневое воздействие на боевые порядки и объекты противника в ходе этого конфликта отнюдь не исключается применением только FPV-дронов. Ситуация складывается в настоящее время куда как более неблагоприятно, если учесть все имеющиеся в настоящее время у противника средства воздушного нападения.

Стороны конфликта в ходе боевых действий широко применяют оперативно-тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты разных видов базирования, беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Под ударами средств воздушного нападения в настоящее время находятся и предприятия ВПК, и объекты топливно-энергетического комплекса, и важнейшие инфраструктурные объекты, причем радиус боевого применения ряда СВН достигает уже нескольких тысяч километров.

Поэтому такие понятия как «тыл» и «тыловая полоса» уже либо отошли в ходе этого вооруженного конфликта в область военной истории, либо нуждаются в существенном уточнении.

К примеру, в недалеком прошлом в структуре тыла Вооруженных сил был такой организм — тыловая база фронта. На ней предполагалось размещать свыше 200 тыс. тонн материальных средств (горючего, боеприпасов, продовольствия).

В настоящее время сосредоточить такое количество взрывоопасных и пожароопасных предметов в непосредственной близости от ЛБС представляется крайне неразумным шагом. И это касается не только подобных тыловых баз, а практически всех органов материального обеспечения войск.

Серьезным образом перерабатываются подходы к размещению на местности командных пунктов дивизий, армий, пунктов управления группировками, тыловых пунктов управления.

Если раньше удаление этих органов от переднего края находилось, скажем, в пределах 150-200 км, то сейчас эти объекты находятся в зоне поражения практически всех средств воздушного нападения противника. В этой связи существенно возрастают требования к их живучести, то есть к инженерному оборудованию пунктов управления, их маскировке, постоянной смене их дислокации.

Под ударом все регионы

Удары беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ по объектам в глубоком тылу России самым серьезным образом ставят вопрос о рассредоточении всех имеющихся запасов боеприпасов и горючего, прикрытии важных инфраструктурных объектов. К примеру, вывод из строя складов (баз) большой емкости в глубине РФ может негативным образом сказаться и на обеспечении войск, и на функционировании экономического комплекса страны.

Так что сегодня «кillzone» — это далеко не только 20 км от переднего края. С развитием относительно недорогих и дальнобойных средств воздушного нападения такой зоной в перспективе может стать вся территория страны. И в ходе создания запасов материальных средств, возможного стратегического развертывания Вооруженных сил, бесперебойного функционирования оперативного и стратегического тыла в ходе военных действий о безопасных регионах внутри государства придется забыть.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Михаил Ходаренок