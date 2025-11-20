Зачем Германии «последнее мирное лето»

Глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус продолжает заигрывать с милитаристской риторикой. По его оценкам, война НАТО с Россией может состояться до 2029 года. Однако, по оценкам экспертов, заявления главы военного ведомства отнюдь не диктуются желанием устроить конфликт. Какие цели преследует Писториус и как тема войны с Россией может помочь удержать правительство ФРГ от распада?

В Германии допускают, что конфликт между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Такое мнение в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung выразил министр обороны страны Борис Писториус. "Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето", – добавил он.

Тем не менее, по его оценке, вопрос о начале боевых действий все же "остается спекулятивным". Он уточнил, что экспертное сообщество ФРГ считает развитие ВС России угрозой для альянса, а потому членам НАТО стоит работать над усилением. Писториус подчеркнул, что объединение обладает значительным потенциалом сдерживания: "конвенционным, но, конечно, и ядерным".

Рассуждения министра обороны ФРГ в Москве встретили негативно. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после подобных слов сомнения в том, кто является агрессором, отпадают. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России нет сторонников конфронтации с НАТО. "Но вынужденно мы должны принимать меры по обеспечению наших интересов", – пояснил он.

Примечательно, что высказывание Писториуса практически совпало с выходом резонансной статьи издания Bild о том, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является и министр обороны ФРГ, рискует покинуть состав правящей коалиции. Причина – недовольство "коллегами" со стороны блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

В частности, между партиями сложились разногласия по вопросам пенсий и налоговой политики. На этом фоне среди депутатов зреет недоверие к тому, что коалиция сумеет продержаться до 2029 года. Как сообщает издание, ХДС/ХСС планируют дождаться принятия бюджета на 2026 год, после чего коалиция должна распасться, а канцлер Фридрих Мерц будет опираться на группу "плавающего большинства".

В связи с этим в экспертном сообществе отмечают: слова Писториуса направлены не столько на внешнего слушателя, сколько на внутреннего. Глава бундесвера пытается убедить немцев в исходящей от России опасности (а Германия, как мы помним, заняла второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД) ради продолжения военной реформы, которая обоснует его дальнейшее пребывание на посту и поспособствует "сцеплению" готовящейся к распаду коалиции.

"Писториус неумолим. Он неустанно пытается убедить немцев в том, что Берлин и НАТО находятся на грани войны с Москвой, но Кремль регулярно опровергает столь громкие заявления. Россия не намерена нападать на альянс. Тем не менее министр обороны ФРГ продолжает заигрывать с данной темой", – сказал германский политолог Александр Рар.

"Эта риторика о "готовности к войне" полностью подрывает десятилетия усилий по достижению международного взаимопонимания, примирения и признания тяжелых последствий Второй мировой. Конфликт на Украине ужасен, но он не должен привести к отказу от всех дипломатических усилий прошлых поколений", – добавляет он.

"Возможно, Писториус считает, что Россия искренне хочет вернуть себе утраченную советскую сферу влияния. Однако такая оценка была бы безответственной: министр обороны не может поддаваться пропаганде поляков и прибалтов, желающих втянуть Берлин в конфликт с Москвой", – акцентирует собеседник.

"Вполне вероятно, что в бундесвере понимают: в случае передачи Украине ракет Taurus Россия может ответить ударом по оружейному заводу в Европе. Никто пока не может представить, что это будет означать на практике. Возможно, Писториус также не желает мириться с поражением Киева и намерен восстановить архитектуру европейской безопасности силами НАТО", – поясняет эксперт.

"В худшем случае будут применены ядерные бомбы,

и целые города и регионы в Европе и России будут уничтожены. Понимает ли это Писториус? Подозревает ли он, что война с Москвой примет именно такие масштабы? Если его советники оперируют подобными данными и идеями, то они глубоко ошибаются в своих советах", – говорит Рар.

"Но, думаю, он все прекрасно понимает и использует военную риторику для реализации внутриполитических целей. Правительство ФРГ, как отмечают некоторые, на грани распада. Писториус же своими алармистскими высказываниями стремится склеить разрушающуюся коалицию. Ведь спорить накануне войны с Россией нельзя", – рассуждает Рар.

В свою очередь Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований, также согласен с тем, что слова Писториуса направлены в первую очередь на немецкую общественность. "Его задача – сфокусировать внимание граждан на проведении военной реформы", – поясняет он.

"Соответственно, и 2029 год назван неслучайно. Именно тогда правящая коалиция Мерца завершит свою работу. Писториус заинтересован в том, чтобы сотрудничество СДПГ и ХДС продержалось до конца этого периода. Именно поэтому он и разыгрывает карту общего противника, наличие которого вынуждает забыть о разногласиях

На сегодняшний день немецкая армия, конечно, не готова к противостоянию с Россией.

Таким образом алармизм главы военного ведомства призван нарастить темпы модернизации бундесвера, который отстает по многим параметрам от ведущих армий мира. Кроме того, "чрезвычайная важность" трансформации будет служить обоснованием и невозможности покинуть пост для Писториуса", – продолжает собеседник.

"То есть реальной готовности воевать с Москвой в этих словах немного. В Германии в целом немногие готовы к конфронтации с Россией. Сказанная главой бундесвера фраза о "последнем мирном лете" принадлежит историку Зенке Найтцелю, которую он использовал в одной из своих статей. Выражение ужасающее, но не лишено публицистической привлекательности, что и привело к ее тиражированию в западных медиа", – акцентирует Соколов.

Писториус заинтересован в нагнетании обстановки, уточняет Иван Кузьмин, эксперт по Германии, автор отраслевого Telegram-канала "Наш друг Вилли". "В таких условиях и привлекать бюджеты в бундесвер проще, и зарабатывать личные политические очки легче. То есть в его центре внимания стоят персональные интересы. Партийные расклады занимают более низкое положение, но все же они и не второстепенны", – рассуждает он.

"Если сравнить военные расходы Германии до и после 2022 года, а также обратить внимание на иные многочисленные меры, которые Берлин предпринял для восстановления своих вооруженных сил из плачевного состояния, то подготовка ФРГ к вероятному конфликту ни для кого не будет секретом", – добавляет собеседник.

"Однако это отнюдь не значит, что таковой случится: во-первых, в Кремле уже не раз комментировали абсурдность подобных заявлений европейских политиков. Кроме того, любое военное ведомство подчинено специфике: долгосрочную стратегию необходимо формировать с учетом реализации худшего сценария – прямого боевого столкновения", – заключил Кузьмин.

Евгений Поздняков