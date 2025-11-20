Войти
Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР

ОБТ Leopard 2A8 от KNDS
ОБТ Leopard 2A8 от KNDS.
Источник изображения: topwar.ru

Handelsblatt сообщила о планах ФРГ потратить 60 млрд евро на бронетехнику

Германия в следующие 10 лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, сообщила газета Handelsblatt.

Германия в ближайшие десять лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Проект бюджета на 2026 год предусматривает такие расходы на "бронированные платформы", но окончательное решение о деталях закупок еще не принято.

По информации издания, пока не ясно, будут ли средства направлены на гусеничные танки, например, Leopard, или же на колесные бронемашины. В феврале министерство обороны ФРГ дало концерну KNDS разрешение начать разработку нового танка Leopard 3. Бундесвер также рассматривает возможность приобретения колесных бронемашин.

Как отмечает Handelsblatt, оборонный концерн Rheinmetall собирается установить на новый танк пушку калибра 130 мм, которая обладает "на 50% более сильной огневой мощью". Такой калибр может стать стандартом для НАТО, так как пушки калибра 120 мм могут оказаться недостаточными против новых российских танков, включая "Армату".

Дмитрий Зубарев

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
