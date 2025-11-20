Верой и правдой служить Отчизне

Роль артиллерии в современных боевых действиях остаётся значимой, несмотря на стремительные изменения, происходящие благодаря развитию беспилотных технологий.

19 ноября – День Ракетных войск и артиллерии

Находясь за передовыми подразделениями, артиллеристы остаются в авангарде боевых действий. В данный момент в зоне специальной военной операции наши штурмовики активно наступают, в том числе, при эффективной поддержке артиллерии. О её настоящем и будущем корреспонденту «Красной звезды» рассказал начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил Российской Федерации Герой России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

– 19 ноября – памятный день в Вооружённых Силах. Эта дата знаменательна тем, что профессиональный праздник артиллеристов был установлен в военное время в 1944 году. Сейчас, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, расскажите, пожалуйста, об истории создания ракетных войск и артиллерии и какой вклад они внесли в победу над фашизмом.

– В годы Великой Отечественной войны артиллерия внесла неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков и по праву заслужила высокое звание «бога войны». В ознаменование боевых заслуг артиллерии в битве под Сталинградом в 1944 году был установлен праздник – День артиллерии, который отмечается 19 ноября.

Именно в этот день в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началась операция «Уран», ознаменовавшая контрнаступление Красной Армии под Сталинградом и определившая коренной перелом в Великой Отечественной войне. В этой кровопролитной битве проявилась решающая роль артиллерии как главной огневой ударной силы, способствовавшей окончательному разгрому врага.

В период Великой Отечественной войны более 1800 артиллеристов за проявленное мужество, героизм и стойкость были удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 1 млн 600 тысяч артиллеристов награждены орденами и медалями. В огне сражений выросли и закалились артиллерийские командные кадры.

В 1964 году в связи с включением в состав артиллерии ракетных войск праздник был переименован в День ракетных войск и артиллерии.

Что касается истории артиллерии, как род войск она зародилась более шести веков назад и ведёт своё летоисчисление с 2 августа 1382 года.

Впервые русские войска использовали артиллерию, или «наряд», как в то время её называли, в августе 1382 года при защите Москвы от орд хана Тохтамыша, о чём упоминается в Никоновской летописи. В течение нескольких дней защитники Москвы, отражая штурм войск хана Тохтамыша, не только применяли, как гласит летопись, луки и самострелы, но и вели огонь из тюфяков и пушек.

С тех пор артиллерия играет одну из ключевых ролей в достижении военных побед, в том числе под Полтавой, при взятии Измаила, в Бородинском сражении.

– Как проходит модернизация вооружения ракетных войск и артиллерии?

– Все имеющиеся образцы, стоящие на вооружении ракетных войск и артиллерии, успешно применяются в специальной военной операции, показывая высокую боевую эффективность и подтверждая заложенные в них тактико-технические характеристики. Среди них модернизированные 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С», современные РСЗО семейства «Торнадо», а также ракетный комплекс «Искандер-М».

Продолжается серийная поставка не менее эффективных высокомобильных артиллерийских орудий на колёсных шасси, таких как 152-мм орудие «Мальва», имеющее унифицированную с «Мстой» артиллерийскую часть, и 152-мм орудие «Гиацинт-К», также унифицированное с артиллерийской частью пушек семейства «Гиацинт». Такая унификация позволяет вести огонь с использованием всей имеющейся линейки боеприпасов и обеспечивает возможность применения высокоточных снарядов «Краснополь-М2».

Кроме того, постоянный анализ полученного боевого опыта и результатов боевого применения ракетных войск и артиллерии позволяет нам не только оперативно дорабатывать эти системы в условиях быстро меняющейся обстановки в специальной военной операции, но и корректировать направления их дальнейшего совершенствования.

В настоящее время завершается переход ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем

– Что представляют собой ракетные войска и артиллерия в настоящее время?

– Опыт специальной военной операции, несомненно, подтверждает правильность определённых нами ранее направлений развития рода войск. В настоящее время завершается переход ракетных войск и артиллерии в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему, представляющую собой совокупность разведывательной, огневой, управляющей и обеспечивающей подсистем. Так, для повышения боевой эффективности формирования ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции уже применяются в форме разведывательно-ударных действий.

– Все знают знаменитую фразу «Артиллерия – бог войны», которая родилась в 1941 году. Прошло уже более 80 лет, изменилась ли роль артиллерии в современном бою?

– Подтверждая высокое звание «бога войны», заслуженное в годы Великой Отечественной, ракетные войска и артиллерия вносят весомый вклад в огневое поражение противника в специальной военной операции, оставаясь основной огневой силой Сухопутных войск.

Нынешнее поколение артиллеристов и ракетчиков, проявляя мужество, самоотверженность и отвагу, успешно решает сложные боевые задачи, продолжая традиции героев-предшественников.

– Сколько соединений и воинских частей за последнее время стали гвардейскими?

– За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе проведения специальной военной операции, 25 соединений и воинских частей ракетных войск и артиллерии стали гвардейскими, а десять формирований отмечены государственными наградами, что подтверждает высокий профессиональный уровень наших ракетчиков и артиллеристов.

– Дмитрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, о военно-учебных заведениях, в которых можно получить профессию артиллериста?

– В настоящее время создана эффективная система подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии. Обучение специалистов осуществляется в Михайловской военной артиллерийской академии и Саратовском высшем артиллерийском командном училище.

Практически весь профессорско-преподавательский состав вузов имеет боевой опыт, в том числе полученный в ходе специальной военной операции. Высокий уровень профессорско-преподавательского состава подкрепляется современной учебно-материальной базой, которая постоянно совершенствуется. Так, в учебном процессе широко используются современные тренажёры, в том числе с технологиями дополненной реальности. Наращённые оборонно-промышленным комплексом темпы производства современных артиллерийских систем позволяют в опережающем порядке обеспечивать вузы современным ракетно-артиллерийским вооружением. Тесное взаимодействие с заводами-изготовителями обеспечивает кратчайшие сроки подготовки инструкторов непосредственно на производственной базе.

Всё это обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии.

Конкурс на поступление в вузы ракетных войск и артиллерии в 2025 году обеспечил выполнение увеличенного плана набора и ещё раз подтвердил высокий статус в общей системе военного образования.

Хочу также отметить, что система подготовки специалистов ракетных войск и артиллерии постоянно совершенствуется. Так, с целью повышения практической подготовленности офицеров ракетных войск и артиллерии с 1 декабря 2025 года начнут работу восстановленные Центральные артиллерийские офицерские курсы.

– Что пожелаете в этот знаменательный день всем воинам-артиллеристам и ветеранам войск?

– Уважаемые товарищи! Поздравляю весь личный состав и ветеранов ракетных войск и артиллерии, учёных и специалистов оборонно-промышленного комплекса с Днём ракетных войск и артиллерии.

Более шести веков артиллеристы, а затем и ракетчики верой и правдой служили Отчизне, являясь образцом стойкости, самоотверженности и беспримерного мужества.

И сегодня, в ходе специальной военной операции, ракетчики и артиллеристы демонстрируют высочайший уровень профессиональной подготовки, стойкости и героизма.

Глубокой признательности заслуживает добросовестный и самоотверженный труд работников оборонно-промышленного комплекса, благодаря которому создаются передовые образцы ракетно-артиллерийского вооружения, позволяющие военнослужащим успешно и эффективно решать поставленные боевые задачи.

Отдельно выражаю признательность и благодарность нашим ветеранам, чья беззаветная преданность Отечеству служит примером и вдохновляет молодое поколение.

Уверен, что личный состав ракетных войск и артиллерии и впредь будет чтить традиции нашего славного рода войск.

Поздравляю всех с Днём ракетных войск и артиллерии! Желаю крепкого здоровья, стойкости духа и новых успехов в службе и труде на благо нашей Родины!

Николай Пряхин