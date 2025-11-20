Войти
Контрразведка КНР активизирует деятельность в ответ на шпионаж Японии

Отношения Пекина и Токио все более становятся конфронтационными с учетом проамериканского курса японского правительства, усиливающегося с избранием его главой Санаэ Такаити. Хотя это первая женщина на посту премьер-министра, именно она намерена максимально милитаризировать страну, которая после капитуляции во Второй мировой войне вроде как должна обеспечивать свою защиту только в рамках самообороны.

Проблем в отношении КНР и Японии добавляет позиция Токио по тайваньскому вопросу. Недавнее высказывание Такаити касательно возможности развертывания Сил самообороны в случае попытки Китая установить контроль над Тайванем вызвали резкую реакцию со стороны Китая. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун предупредил, что в случае силового вмешательства со стороны Японии реакция КНР будет жесткой. К слову, избегать конфронтации с Пекином по этой болезненной теме призвали не только в России, но и в США.

О новом витке напряженности в отношениях Пекина и Токио пишет англоязычная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). В публикации сообщается, что в Министерстве государственной безопасности Китая (МГБ КНР) заявили о намерении активизировать контрразведывательную деятельность в связи с усилением разведактивности Японии в отношении КНР. В статье SCMP отмечается:

В главном контрразведывательном ведомстве Китая заявили, что за последние годы раскрыли несколько дел о скрытном проникновении в страну и шпионаже с участием японских разведывательных служб и пообещали усилить свою работу.

В МГБ КНР заверили, что «эффективно защитили сохранность важных государственных тайн». Однако, уточняет газета, в сообщении министерства не указываются примеры конкретных случаев шпионажа со стороны Японии.

Между тем, эксперты отмечают, что своими агрессивными антикитайскими заявлениями премьер-министр Японии фактически загнала себя в тупик. Пойти на попятную без потери реноме жесткого политика она не может. В то же время, Соединенные Штаты не заинтересованы в обострении отношений с КНР с учетом снижения градуса торговой войны, о чем Дональд Трамп и Си Цзиньпин ранее договорились в ходе встречи на саммите АТЭС. Так что, Такаити теперь предстоит разруливать эту ситуацию самостоятельно.

  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Япония
Персоны
Трамп Дональд
