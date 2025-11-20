Невероятный 45-дневный марш в самом центре натовской обороны (Financial Times, Великобритания)

FT: НАТО не готова к конфликту с Россией в плане логистики

В НАТО рассуждают о возможности столкновения с Россией, но альянс не готов к такому конфликту, в том числе в плане логистики, пишет Financial Times. Блок не в состоянии быстро перебросить на восток Европы значительное количество живой силы и техники — и вряд ли будет способен на это в обозримом будущем.

Лаура Питель (Laura Pitel), Элис Хэнкок (Alice Hancock), Стивен Бернард (Steven Bernard), Сэм Лернер (Sam Learner)

Рушащиеся мосты, узкие тоннели и волокита препятствуют усилиям Европы, составляющей планы переброски войск на восток.

Американский генерал Бен Ходжес руководил военными учениями в Европе, когда на железнодорожной станции в Польше произошел неожиданный случай.

Когда там проходил железнодорожный состав с десятками БМП Bradley, крышей платформы сорвало несколько орудийных башен. "Никто не пострадал, — сказал Ходжес, который в то время командовал американскими войсками в Европе, а потом ушел в отставку. — Но причиненный ущерб составил тысячи долларов. А десять машин длительное время оставались небоеготовыми".

С тех пор прошло десять лет, однако рушащиеся мосты, разная ширина рельсовой колеи и запутанная бюрократия все еще создают существенные проблемы при переброске войск и боевой техники во всей Европе. Когда Россия начала полномасштабную военную операцию на Украине в 2022 году, Франция не смогла отправить танки в Румынию самым коротким наземным маршрутом через Германию и была вынуждена перебрасывать их через Средиземное море.

Эти примеры служат суровым напоминанием о том, что спешное перевооружение Европы нельзя сводить только к закупкам оружия и увеличению численности армий. Европа должна иметь возможность для быстрой переброски войск, боевой техники и боеприпасов с запада, где дислоцируется основная часть сил НАТО, на восточный фланг альянса.

В данный момент для переброски армии из стратегических портов на западе Европы в страны, граничащие с Россией и Украиной, необходимо примерно 45 дней. Такую оценку дают представители руководства ЕС, готовящие к публикации новое предложение по "военной мобильности". По их словам, главная цель состоит в том, чтобы сократить эти сроки до пяти или даже до трех дней.

Немецкий генерал-лейтенант Александр Золлфранк, отвечающий за подготовку своей страны к выполнению основной задачи в проведении такой операции, сказал, что каждый элемент должен работать "как швейцарские часы".

По его словам, цель состоит в том, чтобы подать мощный сдерживающий сигнал Москве и заявить: "Мы знаем, что вы делаете, и мы готовы. Смотрите, мы здесь".

Но прежде чем начнется переброска войск НАТО по континенту, первоочередная задача будет заключаться в признании политиками надвигающегося кризиса, о чем говорят представители военного командования.

Когда Россия сосредоточила войска и боевую технику на границе с Украиной за несколько месяцев до начала военной операции в 2022 году, некоторые западные руководители сомневались, что президент Владимир Путин отдаст приказ начать наступление.

"Как быстро мы можем определить, что они начинают делать? — спросил Ходжес. — И потом, важна скорость принятия решений. Лица, принимающие решения, говорят, что нам нужно мобилизоваться, вывезти боеприпасы со складов. Часы тикают, и надо что-то делать, пока русские не начали атаку" (в Москве неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать, публикации о возможности атаки на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ).

Европейские лидеры также должны договориться с президентом США о характере угроз и о соответствующей реакции со стороны НАТО. Колебания Дональда Трампа и его изменчивое отношение к России вызывают беспокойство в Европе, которая задумывается о степени американского участия. Но Вашингтон заявляет, что он по-прежнему верен альянсу и решительно настроен на соблюдение положения о взаимной обороне.

Переброска войск и боевой техники на восток начнется после того, как НАТО утвердит это решение. Точные цифры, запланированные для различных сценариев, являются секретными. Равно как и маршруты, которые будут использовать военные.

Однако натовские дипломаты говорят, что, по оценкам аналитиков, из США, Канады и Британии на европейский континент будет переброшено примерно 200 000 военнослужащих, около 1 500 танков и более 2 500 других образцов бронетехники.

"Военная мобильность является важнейшим компонентом эффективной безопасности и обороны, а соответствующая инфраструктура поможет союзникам обеспечить переброску необходимых сил и средств в нужное место и в нужное время", — сказал официальный представитель НАТО.

Отставной американский генерал Ходжес заявил, что после инцидента на станции в Польше США существенно улучшили работу по составлению ключевых маршрутов в Европе.

Но исполнительный директор европейского агентства по железнодорожной отрасли CER Альберто Маццола сообщил, что Европа пока только собирает данные для подготовки качественного обзора существующих проблем. "Мы должны проверить, какие тоннели в Европе пригодны для перевозки", — сказал он.

Стандартные габариты подвижного состава ЕС, как называют максимальные размеры грузовых поездов, позволяющие им безопасно проходить под мостами и в тоннелях, слишком малы для военного транспорта. Наклон рельсового пути также может стать проблемой. "Если перевозится тяжелый груз, то он может просто вывалиться", — сказал один европейский чиновник.

Чтобы решить проблему несовпадения ширины железнодорожной колеи, прибалтийские страны Эстония, Латвия и Литва осуществляют проект Rail Baltica стоимостью 24 миллиарда евро по интеграции своих железных дорог с европейской железнодорожной сетью. Он был разработан с учетом военных перевозок, чтобы подготовить железные дороги к переброске крупногабаритных грузов.

Приведение колеи в соответствие чрезвычайно важно с точки зрения эффективности и безопасности, сказал генеральный директор проекта Rail Baltica Марко Кивила. Погрузка-выгрузка личного состава создает узкие места, и в это время войска уязвимы для нападения, отметил он.

При переброске сил и средств из Испании и Португалии возникают аналогичные проблемы, так как на Пиренейском полуострове ширина колеи отличается от остальной Европы.

Значительный объем работ необходимо проделать и в сети автомобильных дорог, особенно в Германии, занимающей центральное место в этом плане в силу ее географического положения и по причине размещения в этой стране 37 000 американских военнослужащих.

В прошлом году обрушился 100-метровый участок моста Каролы в Дрездене, что стало символом ужасного состояния дорог страны.

На доставку французских танков Leclerc в Румынию в 2022 году ушло несколько недель вместо нескольких дней после того, как немецкая таможня отказалась их пропускать, объяснив, что они слишком тяжелые, и их нельзя перевозить по дорогам. Танки пришлось отправить из марсельского порта морем в греческий Александруполис, а затем по железной дороге в Румынию.

Страны — члены ЕС указали около 2 800 "проблемных точек" в транспортной инфраструктуре, которые нуждаются в ремонте и модернизации. Чиновники в Брюсселе сократили этот список до 500 приоритетных проектов.

Страны НАТО, за исключением Испании, договорились в июне увеличить к 2035 году расходы на оборону до 5% ВВП. Полтора процента из этих средств может быть потрачено на инфраструктуру. В Германии представители оборонного ведомства ведут работу по приоритетному включению важнейших маршрутов в план модернизации автомобильных, железных дорог и мостов на сумму 500 миллиардов евро.

Одна из странных особенностей переброски войск на восток заключается в том, что маршруты перевозок пройдут по странам, которые не находятся в состоянии войны. А это значит, что военачальники должны будут соблюдать таможенные правила и трудовое законодательство, в котором указано, как долго водители грузовиков могут находиться за рулем.

"Если будет объявлена настоящая война, все эти бюрократические препоны падут, — сказал Джанник Хартманн, научный сотрудник Оборонного колледжа НАТО в Риме. — Но если она будет объявлена, будет уже поздно. Это очень важный момент. … Мы пока еще не в состоянии войны".

Чиновники работают над "военным Шенгеном", чтобы, по крайней мере, стандартизировать разрозненные правила, регулирующие перевозку войск. Германия, Польша и Нидерланды подписали в прошлом году соглашение об упрощении трансграничных военных перевозок между собой.

Французский законодатель Франсуа Калфон, работающий в области военных перевозок, отметил, что "для одной и той же колонны грузовиков" в каждой стране могут быть свои перечни требований, отличающиеся друг от друга. Цифровизация документов маловероятна, ведь НАТО предпочитает бумажную документацию, опасаясь кибератак.

Стремясь ускорить модернизацию, правительства обращаются к частному сектору. Вооруженные силы Германии в этом году подписали контракт на 260 миллионов евро с сервисным подразделением корпорации по производству вооружений Rheinmetall для оказания содействия автоколоннам, проходящим через страну. Это значит, что данное подразделение обеспечит их всем необходимым, от кроватей и столовых до центров по техническому обслуживанию и ремонту танков.

У бундесвера также есть соглашение с подразделением грузоперевозок государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn.

Но немецкий генерал Золлфранк отметил, что существует "невероятное количество различных транспортных средств и невероятное количество различных типов боеприпасов", что усложняет решение задачи. "Нельзя заранее запланировать каждый маленький винтик. Ничего не получится, — сказал он. — Но можно продумать разные варианты. … И такое планирование осуществляется".

Легкой дивизии, имеющей в своем составе около 15 000 военнослужащих и 7 500 машин, потребуется для перевозки до 200 составов по 42 вагона в каждом. В целом это 8 400 вагонов. Ассоциация европейских производителей автомобилей призывает проводить "совместные тендеры и создавать согласованные спецификации" с тем, чтобы стимулировать производство необходимых тяжелых транспортных средств.

Эти колоссальные усилия в масштабах всей Европы могут показаться паникерством. Но Золлфранк уверен, что они исключительно важны.

"Мы должны думать о немыслимом, — сказал он. — Речь идет о сдерживании. Сдерживание работает только в том случае, если мы действуем убедительно. А действовать убедительно мы можем только тогда, когда у нас есть планы — и когда мы готовы".

Дополнительный материал для статьи предоставил Генри Фой (Henry Foy)