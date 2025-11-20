«Вело себя крайне опасно»: Британия жалуется на разведывательное судно «Янтарь»

Источник изображения: topwar.ru

Российское разведывательное судно «Янтарь» снова досаждает британцам. Как заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, судно «крайне опасно» вело себя у берегов Шотландии, явно что-то высматривая.

Британский министр обороны пожаловался на российское разведывательное судно «Янтарь», которое, находясь рядом с побережьем Великобритании, не давало британским ВВС следить за собой. По словам Хили, пилоты разведывательных самолетов были подвергнуты «лазерной атаке», что могло привести к потере техники и экипажей.

Как подчеркнул министр, «Янтарь» якобы охотился на подводные кабели, составляя карту их расположения. Для слежки за ним были направлены фрегат Королевского флота и самолёты RAF P-8. Однако сделать британцы ничего не смогли, так как корабль находился в международных водах, благоразумно не заходя в британские.

Российский корабль «Янтарь» находится на границе британских вод и занимается картографированием подводных кабелей, а также направляет лазерные лучи на пилотов ВВС Великобритании, что крайне опасно.

Хили решил направить «предупреждение» Путину, заявив, что Великобритания якобы видит все действия российского корабля. И если «Янтарь» пойдет в южном направлении, то Лондон к этому готов.

Моё сообщение России и Путину таково: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если ‘Янтарь’ двинется на юг на этой неделе — мы готовы.