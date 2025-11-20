Баканов: в 2026 году отбор космонавтов пройдет с использованием ИИ

Как уточнил глава Роскосмоса, пройдет оценка физических и медицинских показателей у кандидатов

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Отбор космонавтов в первом квартале 2026 года пройдет с использованием искусственного интеллекта. Об этом журналистам заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"В первом квартале 2026 года у нас будет отбор космонавтов, который будет уже идти с использованием искусственного интеллекта", - рассказал он, отвечая на вопрос о том, как ИИ помогает в космической сфере.

"Мы будем оценивать их [космонавтов] физические и медицинские показатели, психологические тесты. Искусственный интеллект поможет это все аккумулировать и проанализировать", - уточнил глава Роскосмоса.