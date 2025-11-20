Кононенко рассказал, в каком порядке космонавтов назначают в экипажи

Космонавты без опыта с более низким уровнем оценок отправляются в первый полет позже кандидатов, которые лучше проявляли себя в учебе, отметил врио начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Порядок назначения космонавтов в экипаж для первого полета определяется на основе получаемых оценок. Для опытных космонавтов очередность строится по датам возвращения коллег на Землю, сообщил в рамках подкаста "Мастерской новых медиа" врио начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), Герой РФ Олег Кононенко.

По его словам, космонавты без опыта с более низким уровнем оценок отправляются в первый полет позже кандидатов, которые лучше проявляли себя в учебе. Единственное, что может нарушить очередь на предстоящий полет, - медицинские показатели космонавтов.

"Те, кто уже выполнил космический полет, они все по дате (возвращения кораблей на Землю - прим. ТАСС). Они могут вылететь только по условиям медицины. У нас такие случаи есть, то есть медицина нашла какие-то претензии к нему, он из этой очереди выпал, восстановился, но уже встал опять последний", - уточнил Кононенко.

Кононенко является самым опытным из действующих российских космонавтов. С сентября 2023 года по сентябрь 2024 года он выполнял свою пятую миссию, в ходе которой стал первым космонавтом, пробывшим в космосе в сумме 1 000 суток. По возвращении с орбиты его суммарный налет составил почти 1 111 суток. В августе Кононенко заявил, что возобновил тренировки и начал подготовку к новому полету.