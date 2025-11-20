Войти
В Испании спустили на воду вторую подлодку нового поколения

На верфи компании Navantia в Картахене спустили на воду вторую дизель-электрическую подлодку класса S-80 ("Исаак Пераль"), предназначенную для ВМС Испании. Как уточняет Naval News, субмарина S-82 "Нарсис Монтуриоль" в ближайшее время приступит к швартовным испытаниям, после завершения которых сможет выйти в море.

Издание пояснило, что спуск подлодки на воду предполагает продолжительную процедуру с использованием плавучего дока и включает ряд важных проверок для безопасного погружения в воду.

ДЭПЛ "Нарсис Монтуриоль", Испания

Navantia


Напомним, что еще в 2004 году командование испанских ВМС заключило контракт с Navantia на поставку четырех неатомных подлодок нового поколения. Головную подлодку "Исаак Пераль" заложили в декабре 2007 года, еще через два года – вторую, а оставшиеся две – в 2010-м и 2011-м. Предполагалось, что к 2015 году флоту передадут все четыре субмарины. Но в 2013 году выяснилось, что масса каждой из них почти на 100 тонн превышает проектную и критически снижает запас плавучести в подводном положении.

На сроках реализации программы сказались не только ошибки при проектировании, но и сокращение финансирования. С 2014 года строительство подлодок оказалось заморожено вплоть до 2019 года, когда его возобновили после исправления конструктивных недочетов. В итоге головную субмарину нового поколения "Исаак Пераль" передали испанскому флоту в ноябре 2023 года.

Также отметим, что первые две ДЭПЛ типа S-80 оснащены обычной дизель-электрической энергетической установкой, в то время как вторая пара субмарин получит водородные воздухонезависимые двигательные установки (ВНЭУ). В основе этих ВНЭУ лежит процесс реформинга биоэтанола – возобновляемого топлива, получаемого из органического сырья. Данная технология, которая относится к третьему поколению, не требует хранения водорода на борту, что обеспечивает тактическое преимущество и безопасность.

Надводное водоизмещение подлодок S-80 – 3100 тонн (подводное – 3372 тонны), длина корпуса – 80,1 метра, ширина – 7,3 метра. Под водой субмарина должна развивать скорость до 19 узлов. Заявленная максимальная глубина – 460 метров. Дальность плавания – 5000 миль.

Подлодки оснащены шестью 533-мм торпедными аппаратами для торпед DM2A4. Также в арсенал включены противокорабельные ракеты "Гарпун".

