Китайский УДК нового поколения прошел первый этап испытаний в море

"Сычуань", первый китайский универсальный десантный корабль класса "Тип-076", вернулся на верфь Hudong Zhonghua в Шанхае после первого этапа ходовых испытаний, продлившегося три дня. Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на государственные СМИ Китайской Народной Республики.

Как утверждает информационное агентство "Синьхуа", специалисты верфи проверили работу электросистем, двигательной установки и основного оборудования. "Дальнейшие испытания пройдут в соответствии с планом строительства", – заявляет "Синьхуа".

УДК "Сычуань", Китай Chinese Xinhua News Agency

Navy Recognition обращает внимание, что ходовые испытания УДК нового поколения стартовали менее чем через две недели после ввода в эксплуатацию авианосца "Фуцзянь". Также издание указывает на высокие темпы производства нового корабля. Первые секции корпуса были собраны в октябре 2023 года, а спуск на воду состоялся уже в декабре 2024 года. В местных СМИ подчёркивается, что швартовные испытания и своевременная установка оборудования позволили ВМС Китая сразу приступить к проверке в море пропульсивной системы, системы распределения энергии и навигации. "Такой цикл крайне сложно воспроизвести на любой западной верфи, и в Европе его уже называют невозможным", – подчеркивает Navy Recognition.

"Сычуань" стал дальнейшим развитием универсальных десантных кораблей класса "Тип-075" (в составе китайского флота несут службу четыре таких УДК). При этом Navy Recognition считает, что по своим характеристикам проект "Тип-076" ближе к легким авианосцам, чем к традиционным универсальным десантным кораблям.

По данным журналистов, полное водоизмещение УДК достигает 50 тысяч тонн, длина корпуса – около 252 метров, ширина – 45 метров. Площадь летной палубы превышает 13 500 кв. метров. Кроме того, вдоль левого края палубы установлена 116-метровая электромагнитная катапульта. Впервые такое устройство китайцы применили на только что введенном в строй авианосце "Фуцзянь". Оснащение УДК включает три аэрофинишера и два больших подъёмника. Китайские СМИ называют "Сычуань" носителем дронов, оптимизированным для беспилотных звеньев.

Энергетическая установка УДК "Сычуань" включает две газовые турбины мощностью 21 МВт и шесть дизельных генераторов мощностью 6 МВт.

Обращает внимание и внушительный состав вооружения: три пусковые установки для зенитных ракет HQ-10 на 24 ячейки каждая, три 30-мм арткомплекса H/PJ-11 (аналог российских АК-630) и пусковые установки ложных целей. Кроме того, на борту базируются как минимум два десантных катера "Тип-726A".

Вместимость корабля позволяет транспортировать примерно 1000 морских пехотинцев, что обеспечивает более традиционную роль десантного корабля.

Китайские СМИ и западные аналитики ожидают, что в состав авиакрыла войдут малозаметные беспилотники GJ-11 и разведывательные дроны с большой продолжительностью полета WZ-7.