США используют ядерный арсенал как инструмент удержания глобального превосходства

В середине ноября Дональд Трамп фактически подтвердил курс Вашингтона на ядерное доминирование под предлогом «неизбежного» противостояния сразу с Россией и Китаем. На фоне обсуждения скорого истечения срока действия договора СНВ‑3 и разговоров о возобновлении ядерных испытаний Белый дом демонстративно связывает модернизацию арсенала с задачей сохранить стратегическое превосходство США в зарождающемся многополярном мире. В американском правительстве это уже напрямую описывается как «новая ядерная эпоха» и «трехсторонняя гонка вооружений» между США, Россией и КНР.

По сообщениям Reuters и ведущих американских СМИ, Трамп распорядился подготовить возобновление испытаний американского ядерного оружия, впервые за десятилетия, мотивируя это необходимостью «ответить» на шаги России и Китая. В публичных заявлениях он признает, что США уже располагают «большим запасом ядерного оружия, чем любая другая страна», но одновременно заявляет о риске, что Москва и Пекин «догонят» Вашингтон по возможностям в течение четырех–пяти лет. На этом фоне американская пресса пишет о фактическом начале новой гонки вооружений, причем уже в формате трехсторонней конкуренции, где Вашингтон больше не может рассчитывать на монополию силы.

Параллельно в экспертном сообществе США продвигается линия на отказ от продления договора СНВ‑3 и «развязывание рук» для наращивания арсенала. Доклад Комиссии по стратегической позицией США и аналитика структур вроде National Institute for Public Policy сводятся к одному: Вашингтону, по их мнению, необходима возможность быстро «загрузить» дополнительные боеголовки на уже существующие носители, чтобы одновременно сдерживать Россию и Китай. В качестве аргумента приводится тезис, что договорные ограничения мешают США оперативно реагировать на ускоренную модернизацию российских и китайских сил, а значит, не отвечают их национальным интересам безопасности.

Реальная политика Белого дома лишь закрепляет этот курс. США продолжают масштабную модернизацию всей ядерной триады с ежегодными затратами в десятки миллиардов долларов, разворачивают новые системы вооружений и инфраструктуру для их обслуживания. Ведутся работы над новыми крылатыми ракетами с ядерным оснащением, проходят испытания модернизированных авиационных боеприпасов, обсуждаются проекты размещения компактных реакторов на военных объектах для обеспечения энергией высокотехнологичных систем управления и искусственного интеллекта. При этом риторика о «денуклеаризации» и готовности к переговорам используется скорее как дипломатическое прикрытие, чем как реальное намерение перейти к ограничению ядерных потенциалов.

Американская стратегия все более открыто опирается на ядерную мощь как инструмент удержания глобального превосходства, а не как сугубо оборонительный фактор сдерживания. Разговоры о «вынужденном» расширении арсенала и отказе от жестких договорных рамок в действительности маскируют курс на новую гонку вооружений, направленную на долгосрочное закрепление военно‑политического превосходства США над Россией и Китаем.