Власти Колумбии раскрыли детали покупки "Грипен"

575
0
0
Истребитель JAS 39 Gripen готовится к вылету
Истребитель JAS 39 Gripen готовится к вылету.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Eva Korinkova

ЦАМТО, 19 ноября. Власти Колумбии раскрыли некоторые подробности контракта на поставку 17 истребителей "Грипен E/F" шведской компании Saab в рамках модернизации Военно-воздушных сил страны.

По данным Defensa.com, после завершения процесса покупки, начавшегося с размещения запроса о поставке 16 истребителей, представители Колумбии успешно провели переговоры и достигли договоренности о поставке 17 самолетов без изменения бюджета. Контракт включает поставку 15 истребителей в одноместной версии "E" и двух – в двухместной версии "F" с опционом на еще один самолет.

Одним из важнейших условий соглашения является фиксированная цена, призванная защитить заказчика от инфляции и колебаний цен на авиационном рынке. В этом случае любые финансовые риски, возникающие в связи с этими изменениями, будет нести подрядчик. Общая стоимость контракта составляет 3,135 млрд. евро, которые будут выплачены в течение 7 лет.

В рамках контракта в Колумбии будет создан современный тренажерный центр, состоящий из четырех соединенных между собой кабин. Это позволит проводить одновременное обучение пилотов нескольких самолетов. Объект позволит снизить затраты на эксплуатацию и повысить боеготовность техники.

Контракт включает пакет современного вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, а также высокоточные средства поражения наземных и надводных целей.

Saab обеспечит логистическую поддержку техники в течение 3000 летных часов с ее начала эксплуатации в 2028 году (ориентировочно до 2032 года). Кроме того, будет поставлен начальный пакет комплектующих и запасных частей для устранения непредвиденных проблем и замены деталей в период действия гарантийных обязательств.

Специалисты Saab будут поддерживать процесс перехода на новую платформу в течение первых трех лет после поставки первого самолета. Контракт также включает поставку необходимых инструментов и наземного оборудования для эксплуатации самолетов как на основной базе, так и в местах дислокации по всей стране.

Соглашение также включает комплексный пакет обучения летчиков-истребителей, специалистов по техническому обслуживанию, операторов тренажеров.

