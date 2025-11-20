Raytheon начинает производство ЗРК NASAMS для ВС Тайваня

ЦАМТО, 19 ноября. Минобороны США 17 ноября объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Raytheon соглашения на поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" ЗРК NASAMS.

Стоимость заказа составила 698,95 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии в Тьюксбери (шт.Массачусетс) и, как предполагается, будут завершены к концу февраля 2031 года.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2024 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" через посредничество Тайбэйского представительства по экономическим и культурным связям в США TECRO (Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States) трех батарей ЗРК NASAMS, включая 3 РЛС AN/MPQ-64F1 "Сентинел", 123 ракеты AMRAAM-ER, а также другого сопутствующего оборудования и услуг. Общая стоимость заказа может составить 1,16 млрд. долл.

В январе 2025 года Министерство национальной обороны Тайваня подтвердило, что подписало три новых контракта на закупку систем вооружения в США, включая приобретение ЗРК NASAMS, радиолокационных станций L-диапазона с АФАР с электронным сканированием, а также РЛС другого диапазона.

В феврале 2025 года США финализировали соглашение на поставку ВВС Тайваня трех ЗРК NASAMS стоимостью 24,98 млрд. тайв. долл. (761,94 млн. долл. США). Работы должны быть выполнены в период с 14 января 2025 года по 31 декабря 2030 года.

Как сообщают СМИ со ссылкой на МНО Тайваня, ЗРК NASAMS будут размещены в районе Суншань Тайбэя и в районе Тамсуй Нового Тайбэя. Они обеспечат защиту столицы от воздушных угроз. Как предполагалось, первый комплекс будет поставлен к концу 2025 года, но вероятно эти сроки соблюдены не будут.

В сентябре 2025 года стало известно, что власти Тайваня рассматривают возможность дополнительного приобретения 9 батарей ЗРК NASAMS.

В состав ЗРК входит РЛС AN/MPQ-64F1 "Сентинел" компании Raytheon, центр управления огнем (FDC) и шестиконтейнерные пусковые установки, которые позволяют выполнять пуск ракет трех типов. Комплекс позволяет обнаруживать цели на расстоянии до 120 км и поражать их на дальностях до 50 км и высотах до 21 км.