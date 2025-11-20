"Калашников": БПЛА "Скат-350М" обнаружили атаковавшие Воронеж установки РСЗО MLRS

В концерне сообщили, что "Скат-350М" предназначен для круглосуточного воздушного наблюдения, поиска целей в оптическом и инфракрасном диапазонах, точного наведения средств поражения, в том числе ОТРК "Искандер", на объекты противника

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS, использовавшиеся ВСУ для попытки нанесения удара по Воронежу, а затем уничтоженные в Харьковской области, были обнаружены с помощью разведывательного БПЛА "Скат-350М". Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Калашников".

"Беспилотник точно вычислил две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS американского производства в районе н. п. Волосская Балаклея (50 км юго-восточнее н. п. Чугуев). Вслед за этим ОТРК "Искандер-М" нанес ракетный удар по позиции ВСУ", - говорится в сообщении.

В "Калашникове" отметили, что "Скат-350М" предназначен для круглосуточного воздушного наблюдения, поиска целей в оптическом и инфракрасном диапазонах, точного наведения средств поражения, в том числе ОТРК "Искандер", на объекты противника.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ отразили ракетный удар ATACMS по Воронежу. Российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" все ракеты ATACMS были сбиты. После установления места пуска ракет ATACMS в Харьковской области расчетом ОТРК "Искандер-М" нанесен ракетный удар по позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек) уничтожены.