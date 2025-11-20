«Выдержит несколько накатов дронов»: показан зенитный комплекс «Панцирь-СМД-Э»

Источник изображения: topwar.ru

Российская оборонка показала на авиасалоне в Дубае целый ряд своих изделий (всего свыше 850 образцов), в число которых вошёл ориентированный на экспорт зенитный комплекс «Панцирь-СМД-Э», предназначенный, в частности, для борьбы с накатами беспилотников на малой дальности. На маркетинговую активность Москвы обратили внимание в западной прессе:

Россия прилагает все усилия, чтобы возобновить экспорт вооружений и заинтересовать покупателей, которые ищут технологически готовые средства борьбы с роями БПЛА.

В отличие от базовой версии «Панцирь-С», имеющей ракетно-пушечное вооружение, «Панцирь-СМД-Э» оснащен исключительно ЗУР (в представленном варианте – 24 малогабаритными и 6 «тяжёлыми»). При этом заявляется о модульном характере комплекса, что предполагает возможность комбинировать состав ракетного вооружения, например, оснастить систему до 48 мини-перехватчиками ТКБ 1055 или до 12 стандартными двухступенчатыми ЗУР с командным наведением 57Э6Е.

Как полагают западные обозреватели, «Панцирь-СМД-Э» является узкоспециализированной системой:

Это самая радикальная на сегодняшний день модификация семейства «Панцирь», которая явно разрабатывалась с учётом угрозы со стороны дронов, а не традиционных ЛА. Знакомая вращающаяся башня осталась, но две 30-мм автоматические пушки исчезли.

Придаваемая комплексу ЗУР 57Э6Е способна поражать цели размером с самолёт на расстоянии примерно от 1,2 до 20 км и на высоте до 15 тыс. м. Мини-ракета ТКБ 1055, напротив, работает в сверхмалом диапазоне: от 500 до 7000 м по дальности и от 15 до 5000 м по высоте.

Системе может придаваться отдельный радарный пост РЛС-О-Э, способный обнаруживать цели с ЭПР в 1 кв. м на расстоянии около 45 км и одновременно сопровождать до 40 объектов. Он может координировать работу до 4 ЗРК. При этом каждый пусковой комплекс оснащен собственной поисковой РЛС, многофункциональной РЛС мм-диапазона с ФАР и многоспектральной ЭОС из семейства 10ЭС1 с оптическим, тепловым и лазерным каналами для точного наведения. Данную комбинацию оценили в западной прессе:

Такое сочетание средств обнаружения даёт возможность, по крайней мере на бумаге, отличать низколетящие и медленные беспилотники от помех в плотной городской или промышленной среде.

ЗРК и радарный пост размещены на стальных рамах, что позволяет устанавливать их на различных возвышенностях (например, на крышах зданий) или интегрировать с разнообразными мобильными шасси по желанию заказчика. Каждый боевой модуль имеет собственный генератор и управляется дистанционно по оптоволоконному кабелю с расстояния до 500 м.

Западные обозреватели полагают, что «Панцирь-СМД-Э» ориентирован на стационарное размещение:

Такая компоновка больше подходит для точечной защиты важных объектов, чем для сопровождения манёвренных бригад.

Как указывается, условная батарея, защищающая авиабазу или НПЗ, может включать в себя радарный пост и 3-4 ЗРК, связанных с единым узлом управления:

Когда приближается волна из 20–30 ударных БПЛА, обзорный радар формирует воздушную картину и выделяет цели, а каждый боевой модуль выпускает залп мини-ракет, чтобы проредить рой.

Как отмечается, если размещать до 48 перехватчиков на турели, то «батарея будет способна выдержать несколько таких накатов без перезарядки»:

Высокая плотность огня мини-ракетами даёт внушительное преимущество. Модификация «Панцирь-СМД-Э» пожертвовала пушечным прикрытием как последней линией обороны в пользу большего количества дешёвых управляемых ракет.