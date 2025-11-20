В Минтрансе рассказали, когда начнутся испытания летательных БПЛА в России

Испытания летательных БПЛА в России планируется начать в ближайшие годы

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Испытания пассажирских летательных беспилотников в России начнутся в ближайшие один-два года, на первом этапе без присутствия пассажиров внутри аппарата, ожидает глава Минтранса Андрей Никитин.

"Пока мы не уверены в том, что это безопасно, но я думаю, что в ближайшие год-два начнем такие технологии испытывать - пока без людей, конечно", - ответил министр на вопрос, когда в России появятся пассажирские беспилотные летательные транспортные средства, в рамках одной из сессий форума "Транспорт России".