ТАСС

На Dubai Airshow показали двигатель 177С для перспективных самолетов

Двигатель пятого поколения 177С
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Новинка превосходит по техническим характеристикам иностранные аналоги

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" впервые представила на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 двигатель пятого поколения 177С. Об этом сообщили в Ростехе.

"Объединенная двигателестроительная корпорация впервые представила на выставке Dubai Airshow 2025 двигатель пятого поколения 177С и его улучшенную модификацию. Новейшие силовые установки превосходят иностранные аналоги по тактико-техническим характеристикам и могут применяться в составе существующих и перспективных самолетов. На выставке ОДК демонстрирует полноразмерный макет двигателя 177С, который имеет улучшенные характеристики по сравнению с силовыми установками предыдущего поколения", - информировали в Ростехе.

Там пояснили, что новинка относится к пятому поколению и заметно превосходит своих предшественников и многие иностранные аналоги по своим характеристикам. 177С обеспечивает до 14,5 тонны тяги, при этом ресурс выше в три раза, то есть существенно увеличена длительность эксплуатации двигателя по сравнению с двигателями прошлого поколения.

В госкорпорации уточнили, что реализованные конструкторские решения обеспечивают повышенную тягу при тех же габаритах и массе, что и у базового АЛ-31Ф/ФП, установленного на самолетах семейства Су. Таким образом, 177С можно использовать взамен ранее поставленных двигателей без каких-либо доработок. Ресурс новой силовой установки составляет 6 тыс. часов. При этом при снижении требований по ресурсу возможно дополнительное увеличение его тяги.

В Ростехе рассказали, что благодаря новым техническим решениям расход топлива на всех режимах снижен на 7%. Это позволяет сократить эксплуатационные расходы, увеличить дальность полета самолета и расширить возможности по выполнению сложных элементов пилотажа. Кроме того, двигатель обеспечивает увеличенное энергопотребление для питания электронных систем современных самолетов.

В госкорпорации сообщили, что специалисты ОДК также разрабатывают модификацию 177С для применения в перспективных авиакомплексах пятого поколения. В настоящее время новая разработка находится в активной фазе испытаний в России. В модификации еще выше тяга и еще меньше расход топлива на всех режимах. Это с большим запасом обеспечит крейсерский сверхзвуковой полет на всех высотах. 

Страны
Россия
Продукция
АЛ-31Ф
Компании
ОДК УК
