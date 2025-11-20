Войти
ТАСС

Рособоронэкспорт: "Ланцет" изменил правила игры на современном поле боя

588
0
0
Комплекс "Ланцет-Э"
Комплекс "Ланцет-Э".
Источник изображения: © Фото : Рособоронэкспорт/Telegram

"Ланцет-Э" является комплексной тактической экосистемой, объединяющей разведывательные, коммуникационные и ударные возможности

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Обновленный разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" производства Zala презентовали иностранным журналистам в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025. Презентация прошла на стенде Рособоронэкспорта, передает корреспондент ТАСС.

"В условиях растущего мирового спроса на ударные беспилотные аппараты мы с гордостью представляем обновленный разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", созданный компанией Zala. Комплекс - не просто продукт, а комплексная тактическая экосистема, объединяющая разведывательные, коммуникационные и ударные возможности, которая изменила правила игры на современном поле боя", - подчеркнули в Рособоронэкспорте. Презентация прошла на английском языке.

В рамках презентации журналистам рассказали о возможностях обновленного "Ланцета-Э". В Рособоронэкспорте пояснили, что комплекс включает в себя разведывательный беспилотник Z-16Э, способный преодолевать воздействие комплексов радиоэлектронной борьбы противника, а также самостоятельно идентифицировать цели и барражирующие боеприпасы с двойным x-образным оперением - "Изделие 51Э", "Изделие 51Э-ИК" и "Изделие 52Э", "Изделие 52Э-ИК". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
РОЭ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 15:55
  • 11544
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 15:43
  • 6
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 20.11 15:22
  • 5
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ