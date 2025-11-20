Киев начал испытывать проблемы с закупкой боеприпасов после смены курса Чехии

Источник изображения: topwar.ru

Европейские закупки боеприпасов для Украины затруднены после того, как в Чехии на выборах победила партия Андрея Бабиша. В Киеве опасаются, что Чехия окончательно отвернется от Украины и перейдет в оппозицию, присоединившись к Венгрии и Словакии.

Прага планирует изменить курс страны по украинскому вопросу, превратившись из одного из самых преданных и ключевых союзников в противника. Сформированная в парламенте Чехии коалиция не скрывает, что прежнего отношения к киевскому режиму уже не будет. Рассматриваются варианты с присоединением к антиукраинскому блоку в лице Венгрии и Словакии, но окончательного решения пока нет.

На данный момент уже пошли затруднения с программой закупки боеприпасов для Украины, где Чехия играла ключевую роль. Также могут быть приостановлены и другие программы по вооружению киевского режима. Сам Бабиш вроде бы заявил, что не запрещает частным компаниям продавать оружие Киеву, но государственных поставок больше не будет. Во время выборов лидер партии ANO («Акция недовольных граждан») критиковал поддержку Украины.

Украинская сторона обеспокоена возможной ролью Чехии как источника нестабильности или даже участника антиукраинского блока, подобно премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Ранее сообщалось, что страны Европы испытывают затруднения с поставками тротила, а это означает снижение военной помощи Украине. Основной европейский поставщик — польская Nitro-Chem — 90% своей продукции отправляет в США для производства бомб. А оттуда боеприпасы отправляются на Ближний Восток Израилю.