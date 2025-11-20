Войти
Военное обозрение

Киев начал испытывать проблемы с закупкой боеприпасов после смены курса Чехии

554
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Европейские закупки боеприпасов для Украины затруднены после того, как в Чехии на выборах победила партия Андрея Бабиша. В Киеве опасаются, что Чехия окончательно отвернется от Украины и перейдет в оппозицию, присоединившись к Венгрии и Словакии.

Прага планирует изменить курс страны по украинскому вопросу, превратившись из одного из самых преданных и ключевых союзников в противника. Сформированная в парламенте Чехии коалиция не скрывает, что прежнего отношения к киевскому режиму уже не будет. Рассматриваются варианты с присоединением к антиукраинскому блоку в лице Венгрии и Словакии, но окончательного решения пока нет.

На данный момент уже пошли затруднения с программой закупки боеприпасов для Украины, где Чехия играла ключевую роль. Также могут быть приостановлены и другие программы по вооружению киевского режима. Сам Бабиш вроде бы заявил, что не запрещает частным компаниям продавать оружие Киеву, но государственных поставок больше не будет. Во время выборов лидер партии ANO («Акция недовольных граждан») критиковал поддержку Украины.

Украинская сторона обеспокоена возможной ролью Чехии как источника нестабильности или даже участника антиукраинского блока, подобно премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Ранее сообщалось, что страны Европы испытывают затруднения с поставками тротила, а это означает снижение военной помощи Украине. Основной европейский поставщик — польская Nitro-Chem — 90% своей продукции отправляет в США для производства бомб. А оттуда боеприпасы отправляются на Ближний Восток Израилю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Израиль
Словакия
США
Украина
Чехия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 15:55
  • 11544
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 15:43
  • 6
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 20.11 15:22
  • 5
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ