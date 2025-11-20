Войти
В России разработали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом "Дуга"

Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений
Оператор БПЛА во время тактико-специальных учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Он может лететь до 50 км с нагрузкой до 1,5 кг

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Разработчики из Нижегородской области при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта представил беспилотный летательный аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом "Дуга". Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте.

"Суть дрона в том, чтобы он взлетал с любой точки, без катапульты. Он взлетает вертикально, как квадрокоптер, достигает определенной высоты и по команде оператора переходит в режим самолета. Самолет называется "Дуга", лететь он может до 50 км с нагрузкой до 1,5 килограмм. Он может использоваться как ударный дрон или дрон-разведчик", - привели в Народном фронте слова представителя компании по производству спецсвязи и БПЛА "Химера".

По его словам, основным профилем компании долгое время являлось именно программное обеспечение, средства для ретрансляции связи, видеолинки, катушки с оптоволокном.

"Мы начали заниматься построением своего носителя, потому что разрозненно поставлять изделия, отдельно связь, ретрансляторы видео, видеолинк оказалось не очень продуктивно. Изделие не доходит до фронта, либо устанавливается неверно, либо что-то ломается, потому что людям приходится самостоятельно вмешиваться в изделие, которое уже было им поставлено. Мы решили, что если у нас есть все, кроме носителя, то мы будем делать его, объединив все наши знания в одно целое", - пояснил представитель компании.

Дрон "Дуга" на данный момент не испытывался в зоне СВО, однако уже получил первые положительные отзывы от военнослужащих. "Их заинтересовало отсутствие катапульты - в условиях реальных боевых действий разворачивать ее неудобно, оказываешься на виду у противника. Вертикальный взлет дает большие преимущества, он не демаскирует позицию и дает возможность подойти ближе к противнику", - уточнил он.

Название дрону досталось от катушки с оптоволокном "Дуга", которую также изготавливают в компании "Химера". Наземная станция управления и платы для этих катушек разработчики изготовили самостоятельно. Они поставляются в зону специальной военной операции, а также в рамках волонтерской деятельности в учебные центры для тренировок начинающих пилотов.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием и поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую инновационные средства радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Военные учения
