Атомный ледокол "Чукотка" планируют сдать к концу 2026 года

592
0
+1

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" проекта 22220, строящийся на "Балтийском заводе", планируют сдать в эксплуатацию в декабре 2026 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

"Чукотка" идет в графике. В декабре 2026 года мы планируем сдавать. Что касается степени готовности – порядка 70% сейчас", – цитирует его слова РИА Новости.

Атомный ледокол "Чукотка"

"Балтийский завод"


Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на "Балтийском заводе" по заказу госкорпорации "Росатом". Ледокол заложили 16 декабря 2020 года, спустили на воду 6 ноября 2024 года.

В октябре 2025 года сообщалось, что судно запитали электроэнергией с берега.

Атомоходы проекта 22220 могут преодолевать до 2,8 метра сплошного ровного припайного льда. На данный момент это самые мощные суда данного типа в мире.

Основные характеристики ледоколов проекта 22220:

  • • длина наибольшая – 173,3 метра;
  • • ширина – 34 метра;
  • • высота борта на миделе – 15,2 метра;
  • • осадка – 8,5–10,5 метра;
  • • водоизмещение – 33 500 тонн.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Росатом
Проекты
2020-й год
