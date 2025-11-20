Войти
ЦАМТО

Трамп: США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение

581
0
0
Эр-Рияд
Эр-Рияд.
Источник изображения: Previtte/ Shutterstock/ Fotodom

ЦАМТО, 19 ноября. США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение, заявил президент США Дональд Трамп.

Во вторник лидеры провели переговоры в Белом доме, по итогам которых объявили о ряде достигнутых соглашений и углублении сотрудничества двух стран, в том числе в сфере военных поставок США Саудовской Аравии.

"Мы поднимаем уровень нашего военного сотрудничества, определяя Саудовскую Аравию как главного союзника вне НАТО", – заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

По итогам переговоров Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Белый дом сообщил, что страны заключили Соглашение о стратегической обороне (SDA). В своей речи Трамп назвал его историческим. Кроме того, лидер США одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая будущие поставки истребителей F-35, сообщили в Белом доме. Трамп также договорился, что Саудовская Аравия закупит почти 300 американских танков, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-35
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 15:55
  • 11544
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 15:43
  • 6
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 20.11 15:22
  • 5
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ