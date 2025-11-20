Трамп: США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение

ЦАМТО, 19 ноября. США и Саудовская Аравия подписали стратегическое оборонное соглашение, заявил президент США Дональд Трамп.

Во вторник лидеры провели переговоры в Белом доме, по итогам которых объявили о ряде достигнутых соглашений и углублении сотрудничества двух стран, в том числе в сфере военных поставок США Саудовской Аравии.

"Мы поднимаем уровень нашего военного сотрудничества, определяя Саудовскую Аравию как главного союзника вне НАТО", – заявил Трамп в ходе торжественного ужина в честь наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.

По итогам переговоров Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Белый дом сообщил, что страны заключили Соглашение о стратегической обороне (SDA). В своей речи Трамп назвал его историческим. Кроме того, лидер США одобрил крупный пакет оборонных поставок Саудовской Аравии, включая будущие поставки истребителей F-35, сообщили в Белом доме. Трамп также договорился, что Саудовская Аравия закупит почти 300 американских танков, передает "РИА Новости".