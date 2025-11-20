ЦАМТО: декларация Макрона и Зеленского о закупке истребителей Rafale является пиар-акцией

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Париже, 17 ноября 2025 года.

ЦАМТО, 19 ноября. Декларация о закупке 100 истребителей Rafale, заключенная между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, не более чем пиар-акция, которая не даст Украине ничего.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

В понедельник Макрон и Зеленский подписали декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.

"С практической точки зрения встреча Зеленского и Макрона не более чем пиар-акция, которая не даст Украине ничего", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО объяснил, что стоимость одного Rafale на экспорт с учетом стоимости самого истребителя, авиационного вооружения и технического обслуживания составляет более 100 млн. долл.

Кроме того, по словам И.Коротченко, в настоящий момент компания-производитель истребителей Rafale выполняет экспортные контракты, срок исполнения которых уходит за 2030 год, ввиду чего реальная возможность начинать выпуск истребителей для Украины в ближайшее время отсутствует.

Директор ЦАМТО напомнил, что в 2015 году между индийским и французским правительствами был заключен контракт, согласно которому Индия закупила у Франции 36 истребителей Rafale стоимостью 244 млн. долл. каждый. Вместе с тем, Индия получила лишь шесть машин, из которых полностью боеготовым считался лишь один самолет.

И.Коротченко подытожил, что декларация о намерениях с практической точки зрения не несет за собой никаких существенных последствий.

"Контракта нет, юридически обязывающих договоренностей нет, это не более чем декларация", – сказал директор ЦАМТО.