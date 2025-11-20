Войти
В "Ростехе" рассказали об интересе к "Вербе" после применения на СВО

Тактические учения зенитного ракетного полка
Тактические учения зенитного ракетного полка.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Применение ПЗРК "Верба" на СВО повысило интерес инозаказчиков к нему

ДУБАЙ, 19 ноя - РИА Новости. Интерес зарубежных заказчиков к переносным зенитно-ракетным комплексам "Верба" значительно вырос на фоне их успешного применения в ходе спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

"Интерес зарубежных заказчиков по-прежнему высок. По результатам специальной военной операции он значительно вырос", - сказали там.

В "Высокоточных комплексах" отметили, что специалисты холдинга периодически проводят модернизацию "Вербы" и внедряют улучшения, направленные на удобство эксплуатации, повышение технических возможностей комплекса, обеспечение его применения для стрельбы с различных носителей. Так, например, выполнены работы по обеспечению применения ракет "Верба" на вертолетах, в последнее время расширена зона пусков по БПЛА.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 проходит в Дубае с 17 по 21 ноября.

  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
