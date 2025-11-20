Войти
КНР вывела на орбиту три спутника для изучения космоса

Чанчжэн-2С
Запуск двух спутников - "Шицзянь-9 A" и "Шицзянь-9 B" с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" /"Великий поход-2С"/. 14 октября 2012г.
Источник изображения: russian.china.org.cn

Миссию признали успешной

ПЕКИН, 19 ноября. /ТАСС/. Китай успешно вывел на орбиту три спутника "Шицзянь-30" для исследования космической среды при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С". Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его информации, 19 ноября в 12:01 по местному времени (07:01 по мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" были успешно запущены спутники для исследования космической среды "Шицзян-30" А, В и С.

Миссия признана успешной, спутники были выведены на заданную орбиту. Нынешний запуск стал 608-м по счету для ракет-носителей "Чанчжэн".

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники и технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Луна
Марс
Чанчжэн
