Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"

ЦАМТО, 19 ноября. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 18 ноября проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО.

На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности, характере действий противника.

Командующий группировкой "Восток" генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны, что с начала текущего года силами группировки освобождено более 1400 квадратных километров.

Начальник управления войск беспилотных систем группировки доложил, что сформированные в текущем году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты и оказывают практическую помощь в разведке и огневом поражении противника. "За счет наращивания количества боеготовых расчетов и увеличения поставок беспилотников группировкой значительно увеличено суточное применение дронов, что способствует повышению огневых возможностей и продвижению наших войск", – отметил он. Также ведется активная работа по противодействию БЛА противника. "Расчетами FPV-перехватчиков подразделений беспилотных систем за последнее время уничтожено более 900 вражеских беспилотных летательных аппаратов", – подчеркнул начальник управления войск беспилотных систем.

Начальник войск РЭБ группировки доложил главе военного оборонного ведомства, как в ходе боевых действий проводится апробация новой автоматизированной системы управления РЭБ. Она предназначена для распределения управления средствами РЭБ и позволяет иметь актуальную информацию о вскрытых FPV-дронах и подавлять их автоматически в режиме реального времени, а также оперативно изменять режимы работы средств РЭБ.

"Это позволяет в два раза сократить время на сбор, обработку и проведение анализа частот и времени интенсивности применения противником ударных БЛА практически в режиме реального времени", – отметил начальник войск РЭБ группировки. Апробация новой системы управления РЭБ начата во всех группировках войск в зоне проведения СВО.

В мотострелковом соединении группировки министру доложили о результатах применения беспилотников, доработанных военнослужащими подразделений, с учетом опыта их боевого применения.

В ходе поездки Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки. В том числе, вручил медаль "Золотая звезда" командиру 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабеку Караеву за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.