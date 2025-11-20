Войти
ЦАМТО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск "Восток"

607
0
0
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 19 ноября. Министр обороны РФ Андрей Белоусов 18 ноября проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Восток" в зоне проведения СВО.

На командном пункте министр заслушал доклады командующего группировкой войск и офицеров штаба о текущей обстановке, действиях войск на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности, характере действий противника.

Командующий группировкой "Восток" генерал-полковник Андрей Иванаев доложил министру обороны, что с начала текущего года силами группировки освобождено более 1400 квадратных километров.

Начальник управления войск беспилотных систем группировки доложил, что сформированные в текущем году подразделения беспилотных систем показывают высокие результаты и оказывают практическую помощь в разведке и огневом поражении противника. "За счет наращивания количества боеготовых расчетов и увеличения поставок беспилотников группировкой значительно увеличено суточное применение дронов, что способствует повышению огневых возможностей и продвижению наших войск", – отметил он. Также ведется активная работа по противодействию БЛА противника. "Расчетами FPV-перехватчиков подразделений беспилотных систем за последнее время уничтожено более 900 вражеских беспилотных летательных аппаратов", – подчеркнул начальник управления войск беспилотных систем.

Начальник войск РЭБ группировки доложил главе военного оборонного ведомства, как в ходе боевых действий проводится апробация новой автоматизированной системы управления РЭБ. Она предназначена для распределения управления средствами РЭБ и позволяет иметь актуальную информацию о вскрытых FPV-дронах и подавлять их автоматически в режиме реального времени, а также оперативно изменять режимы работы средств РЭБ.

"Это позволяет в два раза сократить время на сбор, обработку и проведение анализа частот и времени интенсивности применения противником ударных БЛА практически в режиме реального времени", – отметил начальник войск РЭБ группировки. Апробация новой системы управления РЭБ начата во всех группировках войск в зоне проведения СВО.

В мотострелковом соединении группировки министру доложили о результатах применения беспилотников, доработанных военнослужащими подразделений, с учетом опыта их боевого применения.

В ходе поездки Андрей Белоусов вручил государственные награды отличившимся военнослужащим группировки. В том числе, вручил медаль "Золотая звезда" командиру 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Курабеку Караеву за проявленное мужество и героизм при выполнении воинского долга в зоне проведения спецоперации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 15:55
  • 11544
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.11 15:43
  • 6
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 20.11 15:22
  • 5
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)
  • 19.11 17:24
  • 2
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 19.11 17:12
  • 1
Михеев заявил о готовности России к производству Су-57 на экспорт
  • 19.11 15:52
  • 79
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.11 14:16
  • 0
«На грани жизни и смерти»
  • 19.11 14:02
  • 1531
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ