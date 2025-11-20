Показаны учения новейшего танка Leclerc XLR с комплектом защиты от дронов

Источник изображения: topwar.ru

В ходе франко-швейцарских учений Zhannibal 5-й драгунский полк французской армии задействовал в Альпах танки Leclerc XLR для испытания комплекта передовых систем защиты в условиях, приближенных к боевым.

Leclerc XLR – это новейшая модификация ОБТ Leclerc, отличающаяся цифровизацией средств связи и управления, модернизированными сенсорами и современной СУО.

Кадры учений командование показало в сети, оставив комментарий:

Модернизированный Leclerc, представленный на полигоне, является экспериментальной машиной.

Как пояснили в армии, это на данный момент первый экземпляр, который сочетает в себе кормовую решётку и усиленную броню [видимо, навесную по бортам] для защиты от РПГ, «купол» для противодействия дронам и усиленную броню шасси для защиты от мин [возможно, имеется в виду дополнительное бронирование днища].

Источник изображения: topwar.ru

Французские обозреватели увидели в этом существенный прогресс:

Бронетанковые войска быстрыми темпами внедряют в жизнь опыт конфликта в восточной части Европы.

Данные утверждения звучат достаточно спорно, если учитывать, что спустя почти четыре года войны на Украине французское командование решилось вывести на учения единственный танк, оснащённый «скворечником». И то он выглядит как пародия на усиленные средства защиты, характерные для текущего этапа СВО для обеих сторон конфликта. Однако в любом случае дооснащение бронетехники указывает на то, что определённые выводы французский генералитет делает.