Война программистов

Главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин — о том, как «код любителей» сделал FPV-дроны оружием номер один

За стремительным появлением на поле боя новых средств ведения войны стоят несколько системных причин, о которых необходимо говорить. Непонимание или игнорирование этих факторов может привести к технологической слепоте как в разработке средств нападения, так и в создании надежной защиты. Сложно сохранять паритет, если воспринимать всё происходящее на фронте с дронами и аналогичными технологиями просто как технологическое чудо. За каждым таким прорывом стоят конкретные люди, выстроенные процессы, четкие интересы и мощные организации.

Одним из ключевых факторов, создавших безумный зоопарк технологий, который прорвался на поле боя, стал Open Source (OS). OS — открытый код, который позволяет сделать процесс создания программного обеспечения полностью прозрачным и доступным для всех. Это означает, что каждый может ознакомиться с исходным кодом программы, модифицировать его по своему усмотрению и свободно делиться этими изменениями. Главная цель такого подхода — сотрудничество. Разработчики и пользователи со всего мира объединяют свои усилия в коллективной работе.

Удивительный альтруизм этого движения объясняется собственным интересом разработчиков к результатам их совместной работы. Людям свойственно объединяться по интересам и заниматься общим делом. Не за мзду. Средства к существованию эти программисты получают у себя в компаниях или в виде стипендий в институтах, а в свободное от основной деятельности время пишут код для по-настоящему увлекательных и значимых для них проектов.

На первый взгляд, это кажется странным. Но мы же занимаемся рыбалкой для удовольствия? Покупаем снасти, тратим выходные и целые отпуска на процесс, который не приносит нам ни копейки. Аналогично в мире существует круг людей, которым интересно создавать программные продукты для самых разных целей. Тысячи энтузиастов из разных стран годами объединяют свои усилия, например, для написания софта, управляющего дронами.

Даже самый простой дрон — это сложный вычислительный комплекс с множеством датчиков, радиоканалов, исполнительных устройств и связующих их алгоритмов. К примеру, в, казалось бы, самом простом FPV-дроне размещено шесть вычислительных систем, каждая из которых требует собственных алгоритмов.

Самым сложным элементом программного обеспечения дрона является его операционная система реального времени, исполняемая на материнской плате — полетном контроллере. По сложности ее можно запросто сравнить с операционной системой вашего персонального компьютера, планшета или смартфона.

Примерно с 2008 года комьюнити OS активно занимается созданием операционных систем для дронов. Даже больше скажу, появление мультикоптерных аппаратов было бы невозможным без альтруизма этих программистов. К слову, все они живы и здоровы и по праву почивают на лаврах «отцов» современных цифровых летательных аппаратов.

За прошедшее время объем и качество созданного программного обеспечения стали настолько велики, что проекты успели разделиться и пройти несколько этапов эволюции. Сегодня они на слуху в среде специалистов. Среди наиболее популярных можно назвать Betaflight, iNAV и ArduPilot.

Например, в проекте Betaflight участвует более 400 программистов (их называют контрибьюторами), многие из которых вносят и контролируют изменения в проекте по несколько раз в день. Тут необходимо отметить, что 400 человек на один проект — это колоссальная цифра! Ни одна компания в мире не может позволить себе десятилетиями концентрировать такие ресурсы на разработке.

Следствием этого факта является интересный эффект современной войны: и мы, и противник, а также США используют одно и то же программное обеспечение в боевых ударных FPV-дронах.

Да, сложнейший софт, применяемый в боевых беспилотниках, написан любителями в свободное от основной работы время. И ПО для FPV — не единственное. Существуют гибкие программные платформы для дронов широкого профиля, применимые практически везде. К таким относится ArduPilot, используемый от дальнолетов и морских беспилотных аппаратов (БЭК) до тяжелых дронов типа «Бабы-яги». Сюда же относятся программные инструменты машинного зрения и софт для цифровых средств связи. Вся эта масса кода в своей основе — Open Source. Всё это также создано любителями и профессионалами в свободное от работы и учебы время.

Возникает закономерный вопрос: почему бы не скачать исходники, не создать свою закрытую ветку разработки (fork) в специальных институтах и не поручить ее развитие государственным программистам? Особенно когда речь идет о боевых системах, где открытый код, казалось бы, несовместим с требованиями госбезопасности.

Дело в том, что, создав обособленную ветку, вы обрекаете себя на развитие силами гораздо меньшего пула ресурсов, ограниченного вашим собственным «парком» специалистов. Остальной мир, создавая софт совместно, достаточно быстро уйдет вперед как по функционалу, так и по качеству. По сути, вы обмениваете секретность разработок на технологическое отставание. Все участники конфликта на Украине, чьи беспилотники попадают к нам на анализ, выбирают технологический паритет, пренебрегая сложившимися традициями секретности в военно-промышленном комплексе.

Например, на анализ к нам периодически поступают дроны производства США, которые используют наемники, действующие против наших военных. Они летают на открытом программном обеспечении, как и наши, как и украинские. Казалось бы, у Штатов сильный ВПК, есть IT-гиганты вроде Google и Microsoft. Но даже они осознают тщетность идеи развивать подобный софт проприетарно. Попытки делаются постоянно, но критическая масса программистов всё равно остается в сфере открытого программного обеспечения.

Естественно, все, кто осознает важность Open Source, пользуются его открытостью для внедрения вредоносного кода. Последние годы в OS сообществе идут настоящие войны. Программистов, связанных с Россией, исключают из проектов, как это недавно произошло в сообществе Linux. Проводятся массированные хакерские атаки на разработчиков, оставшихся в проектах, через уязвимости в нейронных сетях, которые всё чаще используются для написания кода.

Интенсивность боев на реальных полях сражений не уступает накалу противостояния в виртуальном пространстве. Более того, успех в реальной войне сегодня напрямую зависит от побед в этом виртуальном пространстве. С одной стороны, программный код определяет эффективность средств поражения, тактико-технические характеристики дронов и средств цифровой связи. С другой стороны, поразительно, что это открытый программный код, доступный любому. При определенной настойчивости, скрытности и навыках программирования можно войти практически в любой проект и внести в него изменения.

К сожалению, это ключевое направление современной войны пока недостаточно освещено. Теперь вы знаете о нем.

Автор — главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора