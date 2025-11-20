Санчес: Испания направит Украине 615 млн. евро на военную помощь

ЦАМТО, 19 ноября. Испания направит Украине 615 млн. евро на военную помощь и дополнительно выделит почти 202 млн. евро на проекты по восстановлению страны.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 18 ноября премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Испания мобилизует новый пакет военной помощи Украине на сумму 615 млн. евро", – сказал он на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Мадриде.

Премьер также сообщил, что Испания выделит 202 млн. евро через новый финансовый инструмент для восстановления Украины.

П.Санчес подчеркнул, что этот пакет помощи общей стоимостью 817 млн. евро подтверждает "полную и твердую" поддержку Киева.