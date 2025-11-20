Моди обсудил с Патрушевым сотрудничество Индии и России в морской сфере

ЦАМТО, 19 ноября. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 18 ноября принял помощника президента России Николая Патрушева, сообщив, что обсудил с ним сотрудничество двух стран в морской сфере.

"Рад приветствовать Николая Патрушева, помощника президента, председателя Морской коллегии Российской Федерации. Мы провели плодотворные обсуждения вопросов сотрудничества в морской сфере, включая новые возможности взаимодействия в области связи, развития профессиональных навыков, судостроения и "голубой экономики", – цитирует "РИА Новости" Н.Моди.

Н.Патрушев прибыл в Нью-Дели в понедельник и ранее провел переговоры с советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом, национальным координатором по морской безопасности Индии Бисваджитом Дасгуптой и министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом, сообщает агентство.