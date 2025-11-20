Летчик Богдан: первый полет Су-75 Checkmate пройдет в 2026 году

Самолет уже находится в цеху и дорабатывается, сообщил шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первый полет легкого тактического самолета Су-75 Checkmate состоится в 2026 году. Об этом заявил Герой России, шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Богдан.

"Я думаю, это начало 2026 года. Самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире "Первого канала" в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (в составе ОАК) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ.

Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса воздух - воздух и воздух - поверхность.

Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тыс. км.