Су-57Э против F-35: свобода или зависимость

Игорь Коротченко — об истребителях пятого поколения, предлагаемых на экспорт, а также возможностях для Индии в случае покупки лицензии на производство российского боевого самолета Су-57Э, который дебютирует на ближневосточном рынке вооружений, участвуя в авиасалоне Dubai Airshow 2025

Су-57: проверенный боец

По своему функционалу Су-57Э выгодно отличается от F-35 прежде всего наличием значительно большей номенклатуры средств поражения — за счет размерности российского истребителя пятого поколения: он больше, чем F-35.

Также Су-57, в отличие от F-35, имеет реальный опыт боевого применения в ходе специальной военной операции, где сталкивается с новейшими западными системами оружия, поставленным Украине, в том числе всей номенклатурой существующих комплексов противовоздушного и противоракетного обороны производства стран — членов НАТО. Также Су-57 успешно противостоит средствам радиоэлектронного подавления западного производства новейших модификаций, которые имеются у Вооруженных сил Украины. Поэтому те доработки и усовершенствования, которые по итогам боевого применения в ходе СВО получил Су-57, делает его превосходящим американский F-35 прежде всего за счет опыта реального высокотехнологичного противостояния.

Из преимуществ Су-57Э можно отметить встроенную всеракурсную систему радиоэлектронной борьбы, режим длительного сверхзвукового полета на крейсерской скорости, реализацию комплекса решений по технологиям "стелс", то есть малую заметность. Еще у российского истребителя — радар с активной фазированной антенной решеткой, многоканальное применение широкой номенклатуры ракетного и иного вооружения, работа в сетецентрической среде (информационной сети, объединяющей участников боевых действий — прим. ТАСС). Кроме того, Су-57Э предполагает реализацию уникальных возможностей: модульный принцип размещения полезной нагрузки, комплекс бортового оборудования с элементами искусственного интеллекта, всеракурсное информационное и защитное поле в оптическом диапазоне и большие внутрифюзеляжные отсеки для вооружжений, которые позволяют гибко реконфигурировать те или иные средства поражения при выполнении боевых миссий различного характера.

F-35: политико-технологическое рабство

Какие существуют риски для стран, закупающих F-35? Во-первых, это наличие в экспортных версиях указанного истребителя пятого поколения производства США программных и аппаратных "закладок", с помощью которых Вашингтон в любой момент может деактивировать данные самолеты путем внешнего электронного сигнала.

Подобного рода практика отработана и имеет достаточно системный характер. Она связана с тем, что американские власти изначально при продаже сложных высокотехнологичных систем оружия зарубежным покупателям хотят оставить за собой функции контроля боевого применения и при необходимости возможность фактического выключения той или иной системы оружия из возможности его практического применения. Это означает, что любая страна — покупатель F-35, включая даже ближайших союзников США по блоку НАТО, не имеет полностью возможности контролировать данный истребитель и зависима от доброй или злой воли соответствующих американских центров принятия решений. Это главный фактор.

Страны глобального Юга при покупке F-35 фактически превращаются в заложников Соединенных Штатов, поскольку, помимо такого рычага давления, как встроенные программные и аппаратные "закладки", в любой момент могут быть обнулены поставки запасных частей и, соответственно, послепродажное техническое обслуживание. Могут прекратиться поставки бортовых средств поражения — управляемых крылатых ракет и авиационных бомб. Поэтому фактор риска такого плана обязательно учитывается теми, кто всерьез относится к вопросам своей обороноспособности и проведения суверенной внешней политики, в том числе в вопросах использования своих вооруженных сил.

Инструмент баланса, уникальные возможности

Для Индии закупка Су-57Э и последующее их лицензионное производство рассматривается прежде всего с точки зрения обеспечения баланса сил в регионе, где ближайшие геополитические конкуренты Нью-Дели, такие как Китай и Пакистан, уже имеют значительное количество истребителей пятого поколения. Например, у Китая их более 300. Пакистан также уже заявил о намерении приобрести в Китае истребители пятого поколения, что также даст Исламабаду решающее преимущество. В структуре национальных ВВС Индии истребителей пятого поколения для баланса и поддержания паритета пока нет, а это для страны — фактор уязвимости.

Зарубежная премьера Су-57Э прошла на авиасалоне в Китае, затем он демонстрировался на выставке вооружений в Индии и вот сейчас состоялась ближневосточная презентация этого боевого самолета. Для целого ряда стран, обладающих финансовыми возможностями и политической волей для закупки российского истребителя пятого поколения, нынешний дунайский авиасалон — повод для внимательного анализа и оценок.

Индийской стороне Россия может предложить такие варианты, как поставка установочной партии Су-57Э, произведенных в России, с последующей организацией их лицензионного производства уже в Индии — очевидно, в том числе и в двухместной версии под требования индийских ВВС. В арсенале российско-индийского взаимодействия — 60-летний опыт производства советской и российской авиационной техники на индийских авиазаводах, что свидетельствует об открытости Москвы к передаче технологий, отсутствие любых санкций и ограничений при взаимодействии с такой важной для России страной в сфере военно-технического сотрудничества, как Индия.

По экспертной оценке, производство российского самолета пятого поколения — после подписания соответствующего контракта — может начаться на заводах корпорации HAL, где сегодня уже изготавливается Су-30МКИ, его двигатели и авионика. При этом обеспечивается локализация выпуска всех критически важных составных частей и элементов этой машины: двигатели, планер, бортовой радар (радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой), оптика, средства связи. Могут быть локализованы и средств поражения — ракеты и умные бомбы российского производства, а в том числе в варианте внутрифюзеляжной подвески. При этом будет осуществляться поэтапное наращивание степени локализации, и нет опасений, что для Индии кто-то включит какой-то режим ограничений, поскольку Нью-Дели — привилегированный стратегический партнер Москвы.

Также есть возможность уже на базе отработанных схем проекта Су-30МКИ внедрять имеющиеся индийские наработки — оборудование, электронику, технологии — в тех Су-57Э, которые будут производиться уже по лицензии на базе индийских мощностей по программе Make in India.

Индия получит серийное освоение всех компетенций: малая заметность, радар с активной фазированной решеткой, искусственный интеллект, сетецентрическое взаимодействие — словом, расширенный набор боевых возможностей, который Индии не предоставит больше никто, за исключением Российской Федерации. К тому же полученные опыт и компетенции при освоении производства Су-57Э дадут Нью-Дели возможность реализации независимой программы создания собственного боевого самолета нового поколения. Таким образом, в рамках российско-индийского военно-технического сотрудничества Военно-воздушные силы Индии получат многофункциональные самолеты с уникальными возможностями и боевыми характеристиками.

Игорь Коротченко, Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)

