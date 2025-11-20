ВМС Греции подписали контракт на закупку четвертого фрегата FDI HN

ЦАМТО, 19 ноября. Представители Минобороны Греции и французской компании Naval Group 14 ноября подписали контракт на поставку дополнительного многоцелевого фрегата FDI HN (класс Belharra) для ВМС Греции.

Контракт подписали генеральный директор Генерального директората оборонных инвестиций и вооружений Греции (GDDIA) генерал-майор Иоаннис Бурас и главный исполнительный директор Naval Group Пьер-Эрик Помелле.

Соглашение предусматривает приобретение четвертого корабля серии, его техническое обслуживание, а также расширение возможностей всего флота фрегатов FDI HN. Закупка является продолжением программы FDI HN, реализация которой началась в 2022 году. Первые три фрегата в настоящее время находятся в стадии строительства, головной фрегат должен быть передан ВМС Греции в конце 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Греции 24 марта 2022 года заключило с Naval Group контракт на поставку трех фрегатов FDI HN. Одобренная стоимость покупки составляет 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.). Соглашение содержало опцион на поставку четвертого фрегата и начальную поддержку кораблей в процессе эксплуатации.

Как планируется, поставка первых трех кораблей будет выполнена в течение 2025-2026 гг. Закладка киля головного корабля серии, (F-601) "Кимон", состоялась в октябре 2022 года, спуск на воду – в октябре 2023 года.

Строительство второго фрегата серии, (F-602) "Неархос", началось в июле 2022 года. Спуск на воду состоялся в сентябре 2024 года.

Резка стали для строительства фрегата (F-603) "Формион" началась в июле 2023 года, закладка киля состоялась в апреле 2024 года, спуск на воду – в июне 2025 года.

Правительство Греции приняло решение о закупке четвертого фрегата FDI HN в сентябре 2025 года. Ожидается, что он получит наименование F-600 "Фемистоклес".

Как предполагается, корабль будет выполнен в конфигурации Belharra Standard 2+, отличающейся расширенными возможностями. В частности, его планируется вооружить ракетами, находящимися в разработке в рамках европейского проекта создания ракетного вооружения дальнего действия ELSA (European Long-Range Strike Approach). Кроме того, планируется выполнение в рамках этой же программы модернизации до уровня Standard 2 первых трех фрегатов серии. Общая стоимость соглашения оценивалась в 922 млн. евро, включая 800 млн. евро на строительство четвертого фрегата.

Также с Naval Group предполагалось заключить контракт на выполнение обслуживания фрегатов после поставки, включая сопутствующие товары и услуги. Он включает продление начального трехлетнего периода поддержки для первых трех фрегатов и предоставление поддержки для четвертого фрегата. Общая стоимость этих работ оценивается в 60 млн. евро. Общую сумму в размере 982 млн. евро планируется выплачивать траншами с 2025 по 2030 гг.

По итогам проведенных переговоров стороны также достигли договоренности о том, что доля участия в строительстве четвертого фрегата предприятий греческой оборонной промышленности составит 25%.

Первоначально "Фемистоклес" планируется поставить ВМС Греции в конфигурации Standard 2 в декабре 2028 года. Стоимость последующего доведения его (и каждого из первых фрегатов) до конфигурации Standard 2+ составит около 5 млн. евро.