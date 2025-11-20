Войти
"Калашников" ведет работы по усилению защиты дрона "Квазимачта" от РЭБ

593
0
+1
Квазимачта
Беспилотник, являющийся основой новой системы под названием "Квазимачта".
Источник изображения: topwar.ru

Директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна сообщил, что в группе стараются сделать БПЛА "еще лучше, чем прежде"

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует усилить защиту модернизированного дрона-разведчика "Квазимачта" от электромагнитного подавления сигналов. Об этом ТАСС на полях выставки Dubai Airshow 2025 сообщил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна "Калашников" Леонид Рокеах.

"Сейчас мы ведем работу по улучшению характеристик "Квазимачты" для защиты от электромагнитного подавления сигналов и других вещей. Мы дорабатываем нашу "Квазимачту", чтобы она стала еще лучше, чем прежде", - сказал он.

В августе Рокеах сообщал ТАСС, что концерн "Калашников" поставляет в зону СВО модернизированный дрон "Квазимачта", способный находиться в воздухе 20 дней. 

