Ростех: ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире

ПЗРК «Верба»
ПЗРК «Верба».
Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Переносной зенитный ракетный комплекс успешно сбивает как самолеты и вертолеты, так и БПЛА противника, отметили в холдинге "Высокоточные комплексы"

ДУБАЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Верба" сохраняет статус одного из лучших в мире в данном виде вооружения. Об этом ТАСС сообщили в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

"По результатам боевого применения в рамках СВО можно сделать вывод о том, что ПЗРК "Верба" сохраняет лидирующие позиции в мире в данном виде вооружения", - сказали в холдинге.

Там отметили, что "Верба" эффективно применяется как против самолетов и вертолетов, так и против беспилотников: комплекс используется на линии боевого соприкосновения как против разведывательных беспилотников, так и при отражении налетов ударных БПЛА в глубине территории страны. Кроме того, добавили в холдинге, "отмечены случаи поражения крылатых ракет".

"При этом, особенно в последнее время, расход ракет на одну цель значительно ниже расчетных показателей, что говорит и о качестве ПЗРК, и о возросшей подготовке стрелков - зенитчиков", - подытожили в компании. 

  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
