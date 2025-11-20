Войти
ТАСС

Эксперт Киселев: быстрое продвижение ВС РФ на Украине стало пощечиной для НАТО

Петр Ковалев/ ТАСС
Петр Ковалев/ ТАСС.
Источник изображения: © Петр Ковалев/ ТАСС

Военный эксперт подчеркнул, что надежда стран альянса на передачу вооружений, способных переменить ситуацию на поле боя, не оправдалась

ЛУГАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Стремительное продвижение российских войск на Украине стало пощечиной для стран НАТО, которые накачивают ВСУ оружием и боеприпасами. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"Идет очень серьезное продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения практически ежедневно. Освобождаются от трех до четырех населенных пунктов в том числе в Запорожской и Харьковской областях. Это большой удар, пощечина по самолюбию Брюсселя, стран НАТО и так называемой коалиции "АнтиРоссия" так как, безусловно, они надеялись на то, что смогут дать вооружение, которое создаст переломный момент на поле боя, а получилось наоборот - техника западных образцов очень удачно горит, причем дорогостоящая", - отметил Киселев. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
