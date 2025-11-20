Эксперт Киселев: быстрое продвижение ВС РФ на Украине стало пощечиной для НАТО

Военный эксперт подчеркнул, что надежда стран альянса на передачу вооружений, способных переменить ситуацию на поле боя, не оправдалась

ЛУГАНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Стремительное продвижение российских войск на Украине стало пощечиной для стран НАТО, которые накачивают ВСУ оружием и боеприпасами. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"Идет очень серьезное продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения практически ежедневно. Освобождаются от трех до четырех населенных пунктов в том числе в Запорожской и Харьковской областях. Это большой удар, пощечина по самолюбию Брюсселя, стран НАТО и так называемой коалиции "АнтиРоссия" так как, безусловно, они надеялись на то, что смогут дать вооружение, которое создаст переломный момент на поле боя, а получилось наоборот - техника западных образцов очень удачно горит, причем дорогостоящая", - отметил Киселев.