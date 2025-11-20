Минобороны: береговые ракетные комплексы внесли значительный вклад в СВО

В ведомстве поздравили ракетчиков-артиллеристов ВМФ с профессиональным праздником

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов Военно-морского флота сыграли большую роль в достижении целей специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России, поздравив ракетчиков-артиллеристов ВМФ с профессиональным праздником.

"Сегодня береговые ракетно-артиллерийские войска ВМФ - это мобильные, оснащенные современными высокотехнологичными ракетными комплексами подразделения, готовые в любой момент отразить нападение противника с морских направлений и выполняющие задачи по прикрытию побережья Российской Федерации на стратегически важных направлениях. Боевое применение береговых ракетных комплексов для уничтожения военных объектов ВСУ в ходе СВО показало их высокую эффективность, тем самым внеся значительный вклад в достижения целей специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве также отметили участие экипажей ВМФ в спецоперации, которые наносят высокоточные ракетные удары по объектам противника. "Современное поколение военных моряков высокопрофессионально и ответственно решает все поставленные задачи в море", - подчеркнули там.

В Минобороны добавили, что десятки кораблей ВМФ России с современным высокоточным, в том числе гиперзвуковым ракетным оружием выполняют задачи боевых служб в Арктической зоне, Азиатско-Тихоокеанском регионе и других стратегически важных районах Мирового океана.