Источник изображения: topwar.ru

В польской прессе бьют в набат – судя по последним подсчётам западных аналитиков, ВСУ потеряли значительное количество техники в ходе ключевых наступательных операций российских войск последних месяцев.

По этому поводу в издании Defence24 говорится:

Последние потери техники ВСУ вызывают тревогу. В списке около сотни потерянных машин, в том числе поставленные из-за рубежа.

В перечень входят такие иностранные образцы как танки Leopard 1A5, бронемашины M1226 Stryker и MaxxPro, многочисленные лёгкие бронеавтомобили HMMWV и САУ CAESAR. Автор подметил в связи с этим:

Подтверждённое уничтожение и повреждение ста единиц техники неудивительно, поскольку в последнее время русские активно продвигаются вперёд на фронте. Покровск, Купянск и Гуляйполе завалены машинами ВСУ.

По его словам, на этих трёх участках фронта сейчас ведутся три главных сражения и ситуация складывается не в пользу украинских войск. Как он считает, потери усугубляются массированным применением беспилотников российскими силами.

Отмечается, что российские войска держат дорогостоящую технику на второй линии, а на передовых участках, в том числе для штурмов, подразделения, чтобы была возможность быстро спешиться при атаке БПЛА, в основном используют пикапы, «Буханки» и мотоциклы, «потери в которых незаметны».