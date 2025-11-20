Войти
Axios: США начали обсуждать с союзниками новый план по Украине

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Источник изображения: © Evelyn Hockstein/ Pool Photo via AP

Ключевую роль в работе над проектом играет спецпосланник президента Соединенных Штатов по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, сообщил портал

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация начала обсуждать с европейскими союзниками США и Киевом новый план по урегулированию конфликта на Украине, который разрабатывается американской стороной при проведении консультаций с Россией. Об этом сообщил 18 ноября портал Axios.

По словам его источника из числа американских должностных лиц, Белый дом "начал информировать о новом плане европейских чиновников, а также украинцев". Как подчеркнул упомянутый источник, вашингтонская администрация видит "реальную возможность" обеспечить поддержку плана со стороны европейских стран и Киева. "Мы считаем, что сейчас хорошее время для этого плана. Обеим сторонам нужно проявить практичный и реалистичный подход", - добавил американский чиновник.

По сведениям портала, ключевую роль в работе над планом играет спецпосланник американского лидера по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф, который проводит консультации по этому вопросу со специальным представителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

Как уточнили источники, ранее ожидалось, что Уиткофф в среду, 19 ноября, встретится в Турции с Владимиром Зеленским, однако спецпосланник американского лидера "отложил свою поездку". Уиткофф ранее на этой неделе в Майами обсудил упомянутый план с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и бывшим министром обороны Рустемом Умеровым, говорится в публикации со ссылкой на украинского чиновника. "Мы знаем, что американцы над чем-то работают", - добавил данный чиновник.

По сведениям портала, план включает в себя четыре ключевых компонента: "мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе, будущие отношения США с Россией и Украиной". Как в нем обговариваются территориальные вопросы, не уточняется.

Как заявил журналистам портала представитель Белого дома, американский лидер Дональд Трамп "считает, что есть шанс" прекратить конфликт, если стороны "проявят гибкость". 

