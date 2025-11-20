Войти
«Превращается в боевой самолёт»: в западной прессе оценили новую версию Як-130М

Источник изображения: topwar.ru

На авиасалоне в Дубае Россия показала боевую версию учебно-тренировочного самолёта Як-130М, позиционируя данную модификацию как недорогую многоцелевую платформу с разнообразным вооружением и авионикой. Новую итерацию УТС оценили в западной прессе:

Это явный шаг к превращению этого самолёта из учебно-тренировочной машины в боевое изделие.

Как указывается, новая модификация имеет усовершенствованную авионику и увеличенное количество узлов подвески для размещения различного вооружения, интегрирована с высокоточными боеприпасами и комплексами РЭБ, что существенно расширяет фронт её применения.

Самолёт способен нести неуправляемые бомбы (50–500 кг), УМПК, НАР, УРВВ малой дальности, пушечные блоки, средства бортовой обороны (комплекс РЭБ «Президент-С130» с дипольными отражателями/тепловыми ловушками), подвесные топливные баки и оптико-электронные модули целеуказания с лазерным/телевизионным наведением, РЛС с АФАР.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в западной прессе, новая версия подняла на новый уровень возможности машины:

В совокупности эти изменения обеспечивают возможность ведения боевых действий в любое время суток и при любой погоде, позволяют вести ограниченный воздушный бой как на близкой, так и на дальней дистанции.

Указывается, что Як-130М представляет для потенциальных покупателей прагматичный компромисс: значительно более низкая стоимость приобретения и эксплуатации по сравнению с фронтовыми истребителями сочетается с ограниченными показателями скорости, грузоподъёмности и живучести.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
C-130
Президент-С
Як-130
Проекты
АФАР
