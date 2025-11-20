«Превращается в боевой самолёт»: в западной прессе оценили новую версию Як-130М

Источник изображения: topwar.ru
На авиасалоне в Дубае Россия показала боевую версию учебно-тренировочного самолёта Як-130М, позиционируя данную модификацию как недорогую многоцелевую платформу с разнообразным вооружением и авионикой. Новую итерацию УТС оценили в западной прессе:
Как указывается, новая модификация имеет усовершенствованную авионику и увеличенное количество узлов подвески для размещения различного вооружения, интегрирована с высокоточными боеприпасами и комплексами РЭБ, что существенно расширяет фронт её применения.
Самолёт способен нести неуправляемые бомбы (50–500 кг), УМПК, НАР, УРВВ малой дальности, пушечные блоки, средства бортовой обороны (комплекс РЭБ «Президент-С130» с дипольными отражателями/тепловыми ловушками), подвесные топливные баки и оптико-электронные модули целеуказания с лазерным/телевизионным наведением, РЛС с АФАР.
Источник изображения: topwar.ru
Как отмечается в западной прессе, новая версия подняла на новый уровень возможности машины:
Указывается, что Як-130М представляет для потенциальных покупателей прагматичный компромисс: значительно более низкая стоимость приобретения и эксплуатации по сравнению с фронтовыми истребителями сочетается с ограниченными показателями скорости, грузоподъёмности и живучести.