Россия будет строить новейший Су-75 вместе с Белоруссией

Михеев: Россия построит истребитель пятого поколения Су-75 вместе с Белоруссией

ДУБАЙ (ОАЭ), 19 ноя — РИА Новости. Россия намерена строить легкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совместно с Белоруссией, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев на выставке в Дубае.

"Рособоронэкспорт" в настоящее время прорабатывает вопрос совместного производства истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate с белорусскими партнерами. Интерес к этому самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах", — сказал он.

Dubai Airshow — одна из ведущих мировых выставок в аэрокосмической и оборонной отраслях. Очередной форум проходит с 17 по 21 ноября в Дубае. Наа мероприятии представят инновации в авиации, космосе и обороне. Кроме того, там пройдут летные демонстрации и конференции.

Впервые Су-75 разработки "Сухого" представили на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация модели истребителя состоялась в том же году на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

Михеев ранее сообщал, что Checkmate может стать платформой для совместной разработки нового самолета с партнерами из других стран.