ZALA: страны Ближнего Востока заинтересованы в обновленном "Ланцете-Э"

Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" Виктор Бодров/ ТАСС
Разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э" Виктор Бодров/ ТАСС.
Источник изображения: © Виктор Бодров/ ТАСС

В компании рассказали, что ее стенд на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025 за первые дни посетили десятки иностранных делегаций

ДУБАЙ, 19 ноября. ТАСС/. Делегации стран Ближнего Востока проявляют высокий интерес к обновленной версии разведывательно-ударного комплекса "Ланцет-Э" и активно посещают стенд ZALA на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025. Об этом ТАСС сообщили в компании-разработчике.

"Ключевые игроки Ближнего Востока проявили крайнюю заинтересованность к обновленному разведывательно-ударному комплексу "Ланцет-Э". За первые дни выставки стенд ZALA посетили десятки иностранных делегаций", - отметили в компании.

Ранее в ZALA ТАСС рассказали, что впервые на международной арене комплекс "Ланцет-Э" был представлен в сентябре 2024 года на выставке оборонной промышленности ADEX в Баку. В течение последующего года комплекс был продемонстрирован на выставочных площадках стран СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и вызвал значительный интерес у представителей стран данных регионов, подчеркивали в компании-разработчике.

На Dubai Airshow ZALA представила обновленный разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", в состав которого входят разведывательный БЛА Z-16Э и оснащенные двойным Х-образным оперением барражирующие боеприпасы - "Изделие 51Э", "Изделие 51Э-ИК" и "Изделие 52Э", "Изделие 52Э-ИК". 

