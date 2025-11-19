«Проект обернулся провалом»: бундесвер не может перейти на новые радиостанции

Источник изображения: topwar.ru

Командование бундесвера намерено осуществить «цифровую революцию» в сухопутных войсках, переведя их на средства связи и управления нового поколения. Однако эта программа общей стоимостью €20 млрд, получившая обозначение D-LBO [«цифровизация наземных операций»], столкнулась с серьёзными проблемами технического порядка.

Одним из ключевых моментов этой «революции» должно было стать оборудование армейской техники (около 10 тыс. машин) цифровыми радиостанциями, гарантирующими безопасную и высокоскоростную передачу голоса и данных. В декабре 2022 года Минобороны заключило с компанией Rohde & Schwarz рамочный контракт стоимостью €2,9 млрд на поставку программно-конфигурируемых радиостанций VR5000 на базе Soveron для оснащения дивизии, которую планируется развернуть в Литве до 2027 года.

Однако их внедрение в войска идёт далеко не по плану. Как ранее сообщалось в Der Spiegel, полевые испытания были приостановлены, поскольку новые радиостанции были признаны «непригодными для использования войсками»:

Пользовательский интерфейс оказался настолько сложным, что солдаты могли устанавливать связь лишь с большим трудом и затрачивая много времени.

Компоненты базового комплекта D-LBO сверху вниз – ноутбук Rocky RK15, две тактические радиостанции VR5000, адаптер (на основе Grundplatt 80) и маршрутизатор KommServer X:

Источник изображения: topwar.ru

Назвав этот проект «полным провалом», Der Spiegel уточнил, что проблемы кроются в первую очередь в программном обеспечении, работать с которым «настолько сложно, что им могли пользоваться только специалисты в лабораторных условиях, а не солдаты в боевой машине».

Ещё одна проблема связана с оборудованием этими изделиями техники. Так, их установка на танк Leopard 2 требует участия двух механиков, по 200 часов работы каждого, или пять недель. Радиостанции удалось интегрировать только с 8 типами машин из 150. Так, сорвалась их установка на одну из ключевых ББМ Boxer.

Кроме того, скорость связи оказалась ниже ожидаемой. По этому поводу пояснили в 393-м танковом батальоне:

Радиосвязь постоянно задерживается на три секунды, что может быть фатально в бою или в случае приближения беспилотника.

В то же время передача цифровой карты тактической обстановки может занять от 10 до 20 минут, когда «противник будет уже далеко».

Министр обороны Борис Писториус заявил в связи с этим:

Мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее реализовать этот проект. Но это очень сложный вопрос.

По его словам, для решения возникших проблем необходимы дополнительные €156 млн и привлечение внешних консультантов, а именно компаний Capgemini, PricewaterhouseCoopers (PwC) и MSG Systems.