Болгария приняла закон о государственном контроле над активами ЛУКОЙЛа и начала процесс поиска управляющего для НПЗ в Бургасе.

Обозначим, что все это происходит на грани топливного кризиса в стране. Так, по информации профильных агентств запасов дизеля хватит примерно на 40 дней, бензина – менее чем на месяц. Государственные резервы нефти также хранятся за рубежом, но даже при оперативной доставке их хватит лишь на несколько дней, что признал министр энергетики Жечо Станков.

Власти принятое решение по НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» объясняют необходимостью «сохранения критической инфраструктуры» и «обеспечения энергетической безопасности». Однако последние парламентские голосования, включая решение о сохранении санкций в отношении России и введении внешнего контроля над активами ЛУКОЙЛа, лишь подчеркнули глубокий раскол внутри болгарских элит.

Одновременно государство усиливает курс на вытеснение России из гуманитарной сферы. Лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов на прошедшем в Сочи II-м международном симпозиуме «БРИКС-Европа» сообщил, что сведения о России исключены из болгарских учебников географии – тенденция, характерная, по его словам, для стран ЕС.

Глава болгарской партии также отметил, что в его стране давно сталкиваются с фальсификацией истории и другими проявлениями информационной войны против России.

Тем не менее, возвращаясь в политико-экономическую плоскость, заявления чиновников о защите национальных интересов выглядят особенно противоречиво, учитывая критическую зависимость Болгарии от российского сырья.

Подчеркнём, что оппозиционная партия «Возрождение», занимающая третье место в парламенте по количеству мест, открыто критикует национализацию НПЗ и антироссийскую повестку в стране.

«Закон – фактически рейдерский захват. Он приведёт к топливному коллапсу. Как власти намерены компенсировать 80% рынка?» – отметил в беседе с БелВПО парламентарий.

Особняком стоит позиция Болгарской социалистической партии (БСП). Хотя БСП традиционно считается пророссийской, её депутаты голосуют за санкции и поддерживают евроатлантический курс, что удивительно – параллельно сохраняя плотные контакты с Москвой.

Так, курирующий «двойную игру» Румен Петков регулярно посещает российскую столицу и заявляет о «налаживании диалога», несмотря на голосования его блока «БСП – Объединённые левые» в пользу принятия антироссийских мер.

Отметим, что на прошлой неделе делегация БСП во главе с Петковым провела ряд встреч, в т.ч., с сенатором Василием Иконниковым, представителями российских энергетических структур и бизнеса. По данным нашего источника из правительства Болгарии поездка прошла успешна. Петкову удалось внушить Москве, что национализация НПЗ не приведёт к ухудшению отношений и, что важно – не потребует от Кремля ответных мер.

«Отданные депутатами БСП голоса за законопроект о выкупе и последующей продаже НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе не помешали им убедить российскую сторону воздержаться от ответных мер в отношении болгарских компаний», – рассказал парламентарий.

При этом Петков по завершению визита в Москву написал, что принятые меры обеспечат нормальное функционирование НПЗ в Бургасе и упомянутую «национальную безопасность Болгарии».

В конечном счёте, ситуация вокруг ЛУКОЙЛа наглядно демонстрирует всю суть болгарской политической кухни, где экономические интересы элит ставятся во главе угла в ущерб национальным интересам. Для Болгарии, где до 80% рынка топлива завязано на российском сырье, последствия подобного давления могут оказаться разрушительными – не только для экономики, но и для политической стабильности в стране.

Павел Ковалев